望安新地標 8米長綠蠵龜安座

海龜意象體型龐大，在岸邊使用吊車吊起船運。（記者劉禹慶攝）

2020-01-15 19:10:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖綠蠵龜的故鄉在望安島，全國第一個海龜自然保護區也在這裡，每年5至10月是綠蠵龜產季，在望安沙灘孕育下一代，島上也設有綠蠵龜館；澎湖縣政府旅遊處委託吳飛達設計的綠蠵龜造型意象，已送達望安，成為新地標。

綠蠵龜造型意象由吳飛達雕塑工程事務所設計及製作，長約8米，高度和寬度約4米左右，兼具有遮蔭功能，另外設置玳瑁造型入口意象「望而心安」，以及數座烏龜造型石椅和解說牌，打造、串聯休憩據點，突顯望安在地特色，同時呼籲民眾重視生態保育。

澎湖是海龜天堂，全世界7種海龜，澎湖就占有5種，包括綠蠵龜、玳瑁、赤蠵龜、欖蠵龜及革龜，都是瀕臨絕種危機的保育類生物，其中，澎湖數量最多的就是綠蠵龜及玳瑁，而綠蠵龜的故鄉就是望安島，望安選出的縣議員陳佩真，建議旅遊處製作相關意象，成為望安的地標象徵。

製作綠蠵龜的藝術家吳飛達，近年來相繼製作吉貝珍珠童子、國立澎湖科技大學小丑魚、林投貝殼教堂等大型公共藝術，外界雖評價兩極化，但藝術眼光各有見地，這次負責製作的大型海龜意象，因體型較為龐大，必須動員大型吊車才能吊上船，在海上運送過程也備極艱辛，終於在望安鄉安座亮相，今年澎湖旅遊再增新景點。

藝術家吳飛達近年來活躍澎湖藝壇，作品在各觀光景點都能看見。（記者劉禹慶攝）

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