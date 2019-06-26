離島中的離島將澳國中 新台灣之女陳女真榮獲總統教育獎

2019-06-26 19:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位於澎湖「離島中的離島」的望安鄉將澳國中，全校只有18名學生，今年應屆畢業生、新台灣之女陳女真榮獲總統教育獎，移民署中區事務大隊澎湖縣服務站特別派員到將軍村訪視。

今年的總統教育獎，新住民子女共有7人獲獎，其中，望安鄉將澳國中應屆畢業生陳女真，在校期間積極參加音樂社與舞蹈社活動，品學兼優。陳家有姊妹3人，陳爸爸從事近海捕撈漁業，媽媽武世友從中國地區飄洋過海、遠嫁來澎湖望安鄉將軍澳島，陳家得知女真獲獎消息，欣喜萬分。

將澳國中校長許淑娟說，獲獎最大功臣是許宗傑與陳裕傑老師，許老師是陳女真同學7年級輔導老師，而熱心的陳老師接收到教育部的公文後，在學校默默地提報上進、樂觀的陳女真參選，廣泛詳盡完整的蒐集女真同學的相關學業獎項及資料，參與競賽相當不易，還能脫穎而出獲獎，振奮了全校師生的士氣。

澎湖縣服務站主任何照旭說，望安鄉新住民人數有89人，其中，將軍村有中國配偶8人，澎湖縣是離島偏鄉地區，望安鄉將軍村更是離島中的離島，資訊傳達、取得比較慢；這次到望安鄉將軍村關懷訪視，也提供內政部移民署新住民及其子女培力與獎助（勵）學金計畫，及宣導移民署官網新住民照顧服務專區等相關服務項目。

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