台鐵科工館站又見民眾落軌遭輾斃！ 與2月事故都是328次列車

台鐵科工館站今晚傳出民眾跌落軌道遭撞斃案。（民眾提供）

2024/03/05 23:17

首次上稿 22:50

更新時間 23:17（新增案情）

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄科工館站今晚又傳民眾跌落軌道遭火車撞斃案！而今晚進場列車與今年2月中旬科工館站女學生落軌事故時一樣，都是328次列車（普悠瑪台東到新左營），詳細事故原因正由警方調查釐清。

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高市消防局今晚21時45分獲報一起三民區鐵道一街救護案，一名民眾（明顯死亡，未送醫）遭火車撞擊，後續交由員警處理。

鐵路警察局高雄分局證實有此事件，已派員到場了解，死者身分仍待釐清；台鐵也已同步啟動疏運接駁機制，並發出列車延誤訊息。

科工館站今年2月16日晚21時46分許，曾發生女學生從月台墜落軌道，遭進場的台鐵328次撞擊、當場死亡，當時事故約影響旅客350人許。

今晚同樣是科工館站、同樣是328次列車，引起網友議論。

鐵警初步調查說明，今晚21時44分接獲台鐵簡訊通報，有旅客從科工館站月台跳下軌道，遭台鐵328次普悠瑪自強號撞擊當場死亡；遭撞民眾為男性、約47歲，身份待查，將調閱監視器釐清案件始末。

鐵警也呼籲民眾，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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台鐵科工館站今晚又傳民眾跌落軌道遭列車撞斃案。（記者王榮祥攝）

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