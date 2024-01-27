《新北》汰舊換購電動機車 加碼補助

2024/01/27 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局制定「新北市政府執行廢棄車輛查報及移置作業要點」，對廢棄車輛先張貼清理通知書，再由警察機關通知車輛所有人限期清理，並鼓勵民眾主動進行報廢，今年早鳥汰換老舊燃油機車換購電動機車還可享加碼補助一萬九千元。

環保局表示，若七日內未自行清理或移置，環保局將移置（拖吊）到廢車貯存場暫存，環保局公告一個月，若無人領回車輛將依廢棄物清除，預估新北的潛在廢棄車輛尚有六．五萬輛，因此仍鼓勵民眾主動進行報廢，換購電動機車還可享加碼補助。

環保局表示，民眾只要是發現道路、人行道、騎樓或路邊停車格中有車輛髒污、破損，外觀上明顯失去效用的汽機車久占，不論有牌照或無牌照，皆可逕向環保局或各區清潔隊反映，經查證屬實後將辦理廢棄車輛查報及查處作業。

民眾如汰舊一至四期燃油機車換購電動機車，除新北市電動機車補助最高一萬元及早鳥加碼補助九千元外，還可再申請環境部補助淘汰一至四期燃油機車換購電動機車獎勵金兩千五百元（含減少碳排放獎勵金一千五百元及減少空污獎勵金一千元），如再加上報廢獎勵金三百元，合計每輛最高可申請兩萬一千八百元補助款。

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