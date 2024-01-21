中華扶輪頒獎學金 今年4千多萬

中華扶輪教育基金會獎學金頒獎典禮。（新北市教育局提供）

2024/01/21 05:30

〔記者闕敬倫、翁聿煌／新北報導〕「財團法人中華扶輪教育基金會」創立屆滿四十八週年，昨在新北市府頒發獎學金，今年發出高達四千多萬元，共三五九位學生獲獎，創下歷年人數新高；此外，藝術家孫翠鳳、科學家謝佳龍獲頒「傑出特殊人才獎」。

孫翠鳳、謝佳龍 獲傑出特殊人才獎

中華扶輪教育基金會成立以來，迄今發出的獎學金人數已近五千名，期盼學子們成為台灣扶輪親善大使，搭起國際友誼橋梁。基金會也頒發「傑出特殊人才獎」，今年得獎者是明華園戲劇團首席台柱藝師孫翠鳳及中央科學研究院院士謝佳龍。

孫翠鳳長期奉獻於傳統藝術領域，推廣歌仔戲躍登國際舞台，並致力傳承與培育人才；中研院原子與分子科學研究所謝佳龍博士，長期投入跨領域細胞生物學與分子生物學研究，透過自行開發的顯微量測技術，推進生科知識。

另外，泰山區志工協會昨天舉辦歲末聯誼，將志工手作愛心饅頭和花生糖義賣所得，以及南亞林口愛心社等熱心贊助共十五萬元，捐贈給泰山區七所學校做為清寒獎助學金，一部分也捐給唐氏症基金會、華山基金會和泰山奇蹟之家等社福團體。

泰山區志工協會理事長王月惠表示，她利用自家「王家大院」做為志工聚會的場所，結合南亞林口愛心社、新北市歡心關懷協會、泰山區公寓大廈管理協會等做公益。

新北市仁心慈善會昨也舉辦冬令救濟，分別在三重、蘆洲及板橋三地發放關懷金，共協助四二二戶，發放三十多萬元。

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