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苗縣外縣市廢棄物入侵嚴重 鍾東錦：加速覓地興建公有民營廢棄場

苗栗縣議員張志宇（左）關心外縣市事業廢棄物嚴重入侵苗栗縣問題；縣長鍾東錦回應將覓地辦公有民營廢棄物處理場因應。（記者張勳騰攝）

苗栗縣議員張志宇（左）關心外縣市事業廢棄物嚴重入侵苗栗縣問題；縣長鍾東錦回應將覓地辦公有民營廢棄物處理場因應。（記者張勳騰攝）

2024/06/03 16:52

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員張志宇今（3）日總質詢質疑外縣市事業廢棄物入侵嚴重，污染苗栗縣土地，對於營建廢棄物要如何防堵，苗栗縣政府有無因應措施及對策？苗栗縣長鍾東錦指出，已請水利處尋找合適的土地，先辦公有民營的營建廢棄物分類處理場，也鼓勵民間設置。

張志宇表示，長期以來，苗栗縣內許多較偏遠或人煙稀少地點，成為不肖業者傾倒廢棄物的場所，污染苗栗縣土地，也影響縣民的生活，尤其苗栗市南苗市場都更在即，許多老建物要拆除重建，過程中將產生大量營建廢棄物，需要按照合理的程序至合法的地點進行放置與分離處理，苗縣府有無因應措施與對策？

鍾東錦指出，縣內傾倒廢棄物，涉及廢棄物清理法的案件愈來愈多，很令人擔心，他認為抓隨意傾倒是治標，治本之道要有處理場，他已請水利處尋找合適的土地，先辦公有民營的營建廢棄物分類處理場，縣內有3家收營建廢棄物場，但因種類及最後去處問題不太敢收，因此將找合適的土地，把事業廢棄物做好分類安置，也鼓勵民間或公有設置。

鍾東錦表示，苗縣府將加速興建公有民營廢棄物處理場腳步，也籲請有經驗及有能力的團隊，只要找到適當土地，並與地方鄉親做最好的溝通，苗縣府將輔導及協助設事業廢棄物處理場。

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