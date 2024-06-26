苗栗「（火旁）人市集」新增12攤位 公所辦徵選送創業啟動金

苗栗市公所斥資700萬元改善「中苗鐵路高架橋商場」，提升環境品質，並連結在地特色民俗「（火旁）龍」發想，命名為「（火旁）人市集」。（記者彭健禮攝）

2024/06/26 09:47

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所斥資700萬元改善「中苗鐵路高架橋商場」，提升環境品質，並連結在地特色民俗「（火旁）龍」發想，命名為「（火旁）人市集」，新增12個攤位，吸引不少有意創業民眾詢問進駐方式。市公所將辦理市集攤商徵選比賽，並提供獲選的12攤商各1萬元創業啟動金，即日起到7月1日受理報名。

苗栗市長余文忠表示，「（火旁）人市集」即將完工啟用，吸引許多欲創業民眾來電公所詢問進駐方式，因只有新增12個攤位，公所基於公平與公正性考量，舉辦攤商徵選比賽，藉此徵選出最優質的12攤商進駐。參賽隊伍每隊可以獲3000元材料補助費，最終入選的12隊除了能進駐市集外，每隊也將獲得創業啟動金1萬元。

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市公所表示，「（火旁）人市集攤商徵選比賽」，徵件期間自6月26日至7月1日，參賽對象為在設籍苗栗縣者，並以苗栗市民優先，其次為苗栗縣民。受理名額以50隊為原則，歡迎苗栗青年朋友回鄉創業扎根並展現手藝才華。

市公所表示，報名方式可採網路、郵寄或親送至苗栗市公所皆可，報名簡章即日起可於苗栗市公所網站下載。資格審查時間為7月2日至4日，決賽暨頒獎典禮訂於7月10日上午10點於苗栗市上苗里活動中心（北苗公有零售市場2樓）辦理。

「（火旁）人市集」新增12個攤位，吸引不少有意創業民眾詢問進駐方式。市公所將辦理市集攤商徵選比賽，並提供獲選的12攤商各1萬元創業啟動金。（記者彭健禮攝）

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