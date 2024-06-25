新北活動狂歡一夏 2音樂祭卡司出爐

夏季系列活動「北海夜金閃閃—北海潮與火」。（新北市觀旅局提供）

2024/06/25 05:30

7月玩到10月 三峽藍染節有地景藝術、音樂會 兒藝節融合表演、市集

〔記者陳奕劭／新北報導〕暑假不無聊！新北市政府從七月至十月舉辦多場夏季活動，昨天公布河海音樂季、福隆生活節、三峽藍染節、兒童藝術節等活動資訊，讓民眾一路暢玩到十月，在炎夏狂歡FUN遊新北的河、海音樂等多元風情。

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新北市長侯友宜昨天主持宣傳記者會，他表示，在夏日舉辦多場系列活動，包括貢寮國際海洋音樂祭、淡水漁舞河岸音樂祭、八里城市沙雕展、北海潮與火、北海岸國際風箏節等，吸引國內外觀光客利用夏日、暑假暢遊新北。

河海音樂季 貢寮、淡水開唱

市府觀光旅遊局指出，河海音樂季將於七月十九日起登場，分為「貢寮國際海洋音樂祭」及「淡水漁舞河岸音樂祭」兩大經典獨立音樂的表演舞台，「貢寮國際海洋音樂祭」於七月十九日至廿一日開唱，卡司有歌手巴大雄、樂團拍謝少年、P!SCO、海洋獨立音樂大賞決賽前十強等；「淡水漁舞河岸音樂祭」將於七月廿七日、廿八日、八月三日舉行，邀請董事長樂團、四分衛樂團、公館青少年登台。

另外，「三峽藍染節」在七月六日至廿八日舉辦，邀請藝術家製作藍染地景藝術，活動期間的每週六在區公所、文物館辦理劇團表演、闖關、藍染DIY、音樂會、特色市集等；「兒童藝術節」將於七月十三日至廿一日舉辦，搭配「怪獸王國」主題融合表演藝術、體驗、設計參與、市集等活動，主場位於新北市民廣場、市府大廳。

碧潭、淡水漁人碼頭 煙火秀

另外還有深度探索山徑的「FOOTLAND GOLD RUSH金礦越野」及「博克多烏來馬拉松」；繽紛璀璨煙火秀「碧潭水舞季」及「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」；結合地景藝術光影火舞表演的「北海夜金閃閃︱北海潮與火」。

八里、福隆展沙雕 石門看風箏

還有山城礦業文化感知之旅的「礦山藝術季」與「黃金山城—金色奇遇、瓶燈饗宴」；推廣在地農特產的「三峽納涼祭」及「新北好茶—夏封」；國際級藝術展出的「八里城市沙雕展」、「福隆國際沙雕藝術季」及「北海岸國際風箏節」，以及享受東北角山海美景的「福隆生活節」及「福隆海灘電影院」，各項活動資訊可到新北市觀光旅遊網或臉書「新北旅客」查詢。

夏季系列活動「福隆生活節」。（新北市觀旅局提供）

夏季系列活動「新北市河海音樂季—貢寮國際海洋音樂祭」。（新北市觀旅局提供）

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