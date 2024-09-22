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登挪威自由黨全代會致詞 賴清德：面對中俄要合作捍衛自由民主

民進黨主席暨總統賴清德21日以英語為「挪威自由黨（Venstre）全國黨代表大會」錄影致詞。（民進黨提供）

民進黨主席暨總統賴清德21日以英語為「挪威自由黨（Venstre）全國黨代表大會」錄影致詞。（民進黨提供）

2024/09/22 10:03

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨主席暨總統賴清德21日以英語為「挪威自由黨（Venstre）全國黨代表大會」錄影致詞，賴指出，面對全球局勢日益嚴峻、中俄深化合作之際，台灣與挪威等全球民主國家必須更加緊密合作，鞏固世界的和平與穩定，並保持韌性、不斷創新，強化雙邊關係，共同捍衛自由、民主與主權。

民進黨今發布新聞稿，賴清德指出，挪威自由黨與民進黨是理念相近的夥伴，去年11月自由黨主席Guri Melby率團訪台，是12年來第一個挪威國會訪團。挪威自由黨與民進黨同為國際自由聯盟（Liberal International）成員，Guri Melby曾任挪威教育部長，現為挪威國會外交委員會第二副主席。

賴清德表示，感謝自由黨長期對台灣強而有力的支持，包含在國會推動重申台海和平與穩定重要性的決議、支持重新設立台灣駐挪威的代表處，並倡議台灣有意義地參與國際組織，用具體行動支持台灣、不懈地為台灣發聲，讓台挪兩國人民關係更加緊密。

賴清德說，自由黨相信「自由、民主與法治」是通往國際和平與安全最可靠的途徑，台灣與民進黨也堅信這原則，並持續負責任地扮演確保印太地區和平與繁榮的穩定力量。近年來，俄羅斯入侵烏克蘭、以色列與哈瑪斯的衝突、以及中國的軍事行動，對全球的和平以及以規則為基礎的國際秩序構成巨大挑戰，面對中國的威脅，台灣將極盡所能為全球的民主、和平與繁榮作出貢獻。

賴清德表示，台灣與挪威共享對民主、人權及法治價值的堅定信念，也都有與具侵略性鄰國共處的經驗。近年來，中國與俄羅斯在軍事、經濟和外交方面加強合作，隨著威權國家深化夥伴關係，全球的民主國家必須比以往更加緊密地合作，鞏固世界的和平與穩定。

他說，在地緣政治局勢動盪的時代裡，我們必須在捍衛全球民主的過程中保持韌性，不斷創新，期待與自由黨及挪威深化合作，強化雙邊關係，共同捍衛共享的自由、民主和主權價值，「也期待很快能再次在台灣歡迎您的到來」。

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