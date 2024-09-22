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雙酚A「塑膠包裝」危害生殖、生長發育 監委立案調查

監察院。（資料照）

監察院。（資料照）

2024/09/22 09:58

〔記者林哲遠／台北報導〕審計部報告指出，我國2009年於「食品器具容器包裝衛生標準」訂定雙酚A試驗標準，並於2016年間評估國人雙酚A暴露劑量低於歐盟所訂標準，並無健康危害。監委田秋堇、蔡崇義今日指出，歐盟於去年重新評估並下修雙酚A之每日人體耐受量，我國疑已逾7年未辦理風險暴露評估作業，針對食品器具、容器、包裝等相關規範有無檢討修正必要已申請自動調查。

田秋堇、蔡崇義表示，去年9月歐洲環保署指出，歐洲人體內普遍驗出雙酚A（BPA），恐干擾人體內荷爾蒙，對生殖及生長發育造成危害；而雙酚A可用來製造聚碳酸酯（Polycarbonates, PC）塑膠，因此被應用於奶瓶或其他包材，而含雙酚A的環氧樹脂（epoxy resins）則常見於金屬罐頭的內部塗層，雙酚A有可能會溶出，民眾因此常不知不覺即暴露於攝入雙酚A的風險中，究我國相關產品針對雙酚A所訂定規範是否周妥？

2監委提到，衛生福利部雖於2013年明定嬰幼兒奶瓶不得含雙酚A，並規範除嬰幼兒奶瓶以外，塑膠類有聚碳酸酯材質之食品器具、容器、包裝等溶出限值在0.6ppm以下。不過，去年4月歐洲食品安全局（European Food Safety Authority,EFSA）已將雙酚A每日耐受量（TDI）下修2萬倍，從原本的每日每公斤體重4微克，調整為0.2奈克，這項最新的科學建議將成為歐盟各國政府採取適當監管措施的參考。

2監委說，歐盟不僅禁止雙酚A用於製造嬰兒用聚碳酸酯奶瓶、嬰幼兒用飲用杯或瓶子，也限制食品接觸材料的雙酚A溶出量須低於0.05ppm，衛生福利部是否關注國際上的科學研究及風險評估，並即時調整國人從食物攝入雙酚A之安全參考劑量？均有待查明釐清。

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