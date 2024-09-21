民進黨38週年黨慶 秘書長林右昌：跟新世代做更多互動

民進黨桃園市黨部今於平鎮區舉辦38週年黨慶音樂會，秘書長林右昌（黑外套西裝）與黨員合影。（記者黃政嘉攝）

2024/09/21 12:49

〔記者黃政嘉／桃園報導〕民進黨桃園市黨部今天上午於桃園市平鎮區舉辦「台灣向前民主永續民進黨創黨38週年黨慶音樂會」，民進黨秘書長林右昌代表黨主席賴清德出席與會，林右昌表示，民進黨將邁入40週年，需更多新血加入，利用新的社群平台跟網路，跟新世代做更多互動，讓更多人認同、支持民進黨。

林右昌於會中致詞時提到，民進黨今年再度贏得總統大選，創下民主歷史，在延續執政下，所以不能老化、僵化；更不能退化，要更加年輕化，民進黨後年將邁入40週年，必須讓黨更加活潑，有更多年輕人新血加入民進黨，所以現在中央黨部推動建構新的社群平台，從週一至週五，像吳崢的「老闆叫我開直播」，接下來立法院也會有一個直播平台，固定一個頻道，從週一至週五，早、中、晚，把整個民進黨所有的包括地方議會，接下來也要納入。

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林右昌表示，民進黨要利用新的社群平台跟網路，跟新世代做更多的互動，讓更多人認識民進黨、了解民進黨，認同民進黨，進而支持民進黨，年輕人從他懂事開始，民進黨就一直是執政黨，所以年輕世代對於執政黨的要求、批評，會比過去更高，所以必須在年輕世代族群裡面，建立直接互動溝通平台，這是接下來很重要的事情。

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