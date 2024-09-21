為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

民進黨38週年黨慶 秘書長林右昌：跟新世代做更多互動

民進黨桃園市黨部今於平鎮區舉辦38週年黨慶音樂會，秘書長林右昌（黑外套西裝）與黨員合影。（記者黃政嘉攝）

民進黨桃園市黨部今於平鎮區舉辦38週年黨慶音樂會，秘書長林右昌（黑外套西裝）與黨員合影。（記者黃政嘉攝）

2024/09/21 12:49

〔記者黃政嘉／桃園報導〕民進黨桃園市黨部今天上午於桃園市平鎮區舉辦「台灣向前民主永續民進黨創黨38週年黨慶音樂會」，民進黨秘書長林右昌代表黨主席賴清德出席與會，林右昌表示，民進黨將邁入40週年，需更多新血加入，利用新的社群平台跟網路，跟新世代做更多互動，讓更多人認同、支持民進黨。

林右昌於會中致詞時提到，民進黨今年再度贏得總統大選，創下民主歷史，在延續執政下，所以不能老化、僵化；更不能退化，要更加年輕化，民進黨後年將邁入40週年，必須讓黨更加活潑，有更多年輕人新血加入民進黨，所以現在中央黨部推動建構新的社群平台，從週一至週五，像吳崢的「老闆叫我開直播」，接下來立法院也會有一個直播平台，固定一個頻道，從週一至週五，早、中、晚，把整個民進黨所有的包括地方議會，接下來也要納入。

林右昌表示，民進黨要利用新的社群平台跟網路，跟新世代做更多的互動，讓更多人認識民進黨、了解民進黨，認同民進黨，進而支持民進黨，年輕人從他懂事開始，民進黨就一直是執政黨，所以年輕世代對於執政黨的要求、批評，會比過去更高，所以必須在年輕世代族群裡面，建立直接互動溝通平台，這是接下來很重要的事情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
訪美國德州醫療及新創產業 林右昌：持續深化雙邊合作
2024/09/07 17:18

訪美國德州醫療及新創產業 林右昌：持續深化雙邊合作
舊金山合體陳建仁 林右昌：共同為台灣國際參與奮鬥
2024/09/10 12:05

舊金山合體陳建仁 林右昌：共同為台灣國際參與奮鬥
impression

茶籽堂 20 週年慶 攜手方序中以 20／US 為題邀請大家同樂
訪美會晤美方政要 林右昌：沒有疑賴論、只有信賴論
2024/09/05 16:31

訪美會晤美方政要 林右昌：沒有疑賴論、只有信賴論
固樑文宣控綠選輸還想再選挨告 國民黨：民進黨跟罷樑團體站一起很羞恥？
2024/09/10 13:15

固樑文宣控綠選輸還想再選挨告 國民黨：民進黨跟罷樑團體站一起很羞恥？
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播