電子發票含雙酚S 醫師：毒性沒有雙酚A那麼強

雙酚S也是內分泌干擾素，同樣具有急性毒性、內分泌絮亂、神經毒性、免疫毒性、生殖和發育毒性，但相較於雙酚A，雙酚S的毒性較弱。（圖片取自醫學研究「Ecotoxicology and Environmental Safety 2019;173:192-202」）

2019-09-16 19:40

〔記者羅綺／台北報導〕消基會抽查市面感熱紙發現，感熱塗層顯色劑雙酚A（BPA）被管制後，業者多以雙酚S（BPS）代替。林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海表示，雙酚S也是內分泌干擾素，但毒性沒有雙酚A強。

顏宗海指出，雙酚A的結構類似雌性激素，被視為內分泌干擾物或環境荷爾蒙的一種，與成人的第2型糖尿病及心臟疾病有關，也會影響胎兒的發育，過度接觸雙酚A會造成肥胖、糖尿病、心血管疾病。

顏宗海表示，雙酚A充斥在民眾的日常生活中，不只出現在電子發票上，在塑膠回收編號7裡的聚碳酸脂（PC）材質、金屬罐頭的塑膠內膜、早期的嬰兒奶瓶都會釋放出雙酚A。

不過先前雙酚A議題曾被熱烈討論，大部分民眾都知道摸完電子發票要先洗手才能吃東西，但雙酚A被管制後，業者轉而以雙酚S作為替代。

顏宗海進一步表示，雙酚S也是內分泌干擾素，同樣具有急性毒性、內分泌絮亂、神經毒性、免疫毒性、生殖和發育毒性，但今年初發表的醫學研究「Ecotoxicology and Environmental Safety 2019;173:192-202」指出，相較於雙酚A，雙酚S的毒性較弱。

顏宗海提醒，民眾摸了收據後，提醒自己要洗手才能吃東西，罐頭食品記得不能直接加熱，PC材質的環保水壺若有刮痕必須淘汰。

顏宗海呼籲，大眾不必過度緊張，因為雙酚A半衰期很短，6小時後減少一半的量排出體外，除非每天接觸，否則不會有太大影響，唯孕婦跟幼兒是敏感族群，要小心避免。

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