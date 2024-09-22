小心！黎巴嫩呼叫器爆炸 矢板明夫：台灣應防中國「木馬屠城」

矢板明夫指出，台灣應對黎巴嫩呼叫器爆炸事件引以為戒，防止中國以類似的低科技電子設備「木馬屠城」、進行滲透，造成社會秩序混亂。（資料照）

2024/09/22 08:35

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員使用的呼叫器（BB call）、對講機等電子通信器材近日接連發生集體爆炸事件，造成數千人死傷，以色列被認為是幕後黑手。資深媒體人矢板明夫昨日深夜在臉書發文指出，台灣應對此事件引以為戒，防止中國以類似的低科技電子設備「木馬屠城」、進行滲透，造成社會秩序混亂。

矢板明夫提到，中國戰狼小粉紅最愛引用的一句古文，就是「犯我強漢者，雖遠必誅」，但他們的叫囂往往只停留在口頭上。矢板明夫強調，印尼、越南、俄羅斯等國近幾十年來都發生過大規模的排華事件，眾多華人華僑的生命被屠戮、財產被搶奪，卻從來沒見過中國政府或中國的愛國人士們「有所作為」。

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矢板明夫指出，真正將「雖遠必誅」這個詞，演繹得淋漓盡致的是以色列，雖然會有人批評以色列的作法並不人道，但以色列是猶太人上千年的苦難歷史中走出來的國家，他們為了生存，「根本不會在乎旁觀者的批評指責」。

矢板明夫認為，以色列此次行動，將大量生產的電子用品變成了武器，如同「打開潘朵拉的盒子」。矢板明夫強調，台灣對此也需要注意，防止中國以低科技電子設備進行「木馬屠城式」的滲透，造成社會秩序混亂。

最後矢板明夫建議，大眾可能要考慮杜絕中國生產的手機和相關電池、充電器等，以及電動車、電動腳踏車等的進口，並迅速汰換已在使用的中國製設備。

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