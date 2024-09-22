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揭露柯文哲「圖利大藍圖」 吳靜怡：施展讓財團得利的魔法

吳靜怡質疑柯文哲：「從京華城到北士科、魚果市場，難道都使用了讓財團得利的魔法？」（資料照）

吳靜怡質疑柯文哲：「從京華城到北士科、魚果市場，難道都使用了讓財團得利的魔法？」（資料照）

2024/09/22 10:39

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲任內北投士林科技園區（北士科）T17、T18設定地上權案，遭質疑圖利新光人壽。北市議會跨黨派成立調查小組，報告直指柯市府政策錯誤。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今日在臉書發文質疑柯文哲：「從京華城到北士科、魚果市場，難道都使用了讓財團得利的魔法？」

吳靜怡指出，位於士林的「北士科」是台北最後一塊大型重劃區，到底是它必須賤價才能標出，還是故意讓它變賤價呢？吳靜怡表示，T17以28億標出、T18以16億元標出，一街之隔的T16標價卻高達81億元，T17、T18不用繳企畫書還以最低價得標，行政原則上本來就會受到質疑，而得標的公司是跟柯文哲有特殊關係的新光人壽，但如今2024總統選完了，T17、T18還在「養草」。

吳靜怡提到，柯文哲似乎把「相同的魔法」用在不同案子上，「流標後、再異動」讓招標過程看似合理化，種種行政程序充滿了弔詭，但最終看起來的異動卻都剛好為了財團利益化，整體架構像是設計好的「圖利大藍圖」。

吳靜怡指出，上週民眾黨全黨定調挺京華城，在北士科方面，黃珊珊4月就開始和現任蔣市府對槓，「被停權的黃珊珊卻可以代表黨主席飛美國參加國際會議，民眾黨內炸鍋，黃珊珊又把京華城的鍋丟回民眾黨了」。

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