花蓮豐濱12部落豐年祭 暑假連番上場

豐濱鄉公所昨天在花蓮原住民野菜學校，宣布豐濱鄉暑假Romadiw演唱會、市集將開跑，鄉長邱福順（右三）、總頭目黃新喜（左一）邀請導演馬志翔（右二）代言。（記者花孟璟攝）

2024/06/20 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕○四○三強震後花蓮觀光民宿訂房低迷，豐濱鄉公所昨宣傳暑假觀光，部落豐年祭、音樂演唱會、市集將於七月起輪番登場，並邀導演馬志翔代言；馬志翔說，花蓮是從小生長的土地，這塊土地對他來說有很深的意義，希望把花蓮的美、原住民的美主動介紹給大家！

七、八月是花東部落舉辦豐年祭的季節，東海岸豐濱鄉十二個部落豐年祭典，從最南端的靜浦村三富橋、港口村的大港口兩個部落先開跑，將在七月十二日至十四日舉辦豐年祭，最後一場八月十六日至十八日在磯崎部落。

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豐濱鄉公所昨在花蓮縣原住民族野菜學校，由鄉長邱福順、豐濱鄉總頭目黃新喜及各部落頭目，共同宣布豐濱鄉豐年祭、Romadiw演唱會及市集將在暑期開跑、並「一起玩豐濱．旅遊誌」，提供各項部落旅遊、交通、住宿資訊，下週起在花蓮旅遊服務中心免費發送。邱福順說，豐年祭是部落一年當中最重要的歲時祭儀，遊客在祭期到訪部落務必遵守部落規範。

受邀代言的導演馬志翔，父親是卓溪鄉山里部落的賽德克族、母系是瑞穗鄉的馬立雲部落撒奇萊雅族，小時候在玉里長大，去年搬回花蓮定居。馬志翔說，豐濱的海岸線非常美，私房景點到貓公溪出海口衝浪，計畫明年籌拍的電影也盼到豐濱取景，希望把花蓮的山海介紹給大家。

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