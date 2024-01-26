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黃色「雙」鴨位置列絕對機密！陳其邁臉書露餡

2013年黃色小鴨停泊的愛河灣。（照片由吳柏源提供）

2013年黃色小鴨停泊的愛河灣。（照片由吳柏源提供）

2024/01/26 09:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕黃色「雙」鴨明天上陣!因為愛河灣跟10年前大不同，加上鴨子由1隻變2隻，怎麼排列引起外界好奇，觀光局長高閔琳笑稱是絕對機密!不料高雄市長陳其邁昨晚的臉書露餡，一隻停在音浪塔旁邊、一隻靠近珊瑚礁群。

黃色小鴨暌違10年，明天將隨高雄燈會、冬日遊樂園開幕，重回高雄港愛河灣，許多民眾紛紛翻出10年前小鴨照，發現當年光禿禿的光榮碼頭周邊，現在已「長」出高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心，16到21號碼頭都拆除圍籬後淨空，加上輕軌捷運的貫穿連接，高雄港與愛河灣已成為港都最閃耀的一串明珠。

高市府強調，高雄市發展無法與高雄港切割，從高雄展覽館、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心，一直到大港橋、駁二、棧貳庫，海港美景與活動空間已成為高雄市民日常，也是與台灣其他城市相比的獨特和驕傲。

市府指出，市港合作與港灣再生契機，可一路回到1998年謝長廷當選高雄市長後，以「海洋首都」為基礎開啟市港合一的想像；2005年時任代理市長的陳其邁，將海邊路旁的13號碼頭（光榮碼頭）圍牆打開，更進一步促使市港合一的發展。

2011年，時任高雄市長陳菊提出「亞洲新灣區」構想，由政府主導興建的高雄展覽館、高雄市立圖書館總館、高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心及環狀輕軌等五大建設開始形塑港灣新風貌，藉由公共建設的方式帶動民間投資。

2020年市長陳其邁上任後，接續提出「亞灣5G AIoT創新園區」、「半導體S廊帶」、「亞灣2.0」等產業轉型、智慧城市的發展願景，除陸續招商引資吸引多家國際大廠進駐，亞灣區也開始進行濱海景觀綠帶串聯及再造計畫。

10多年接力建設高雄市、港，讓10年後再度重返高雄的黃色雙鴨，可與高雄市民一起見證令人驚艷的轉變；然而不少民眾更好奇這次來兩隻小鴨要如何擠進愛河灣?又會停泊在哪個位置?

觀光局長高閔琳對此笑說是絕對機密，當天來看就知道!不過，市長陳其邁的臉書昨晚疑似露餡，在交通管制指南的圖解中，兩隻小鴨分別被畫在高流音浪塔旁邊、及珊瑚礁群旁，方便在每個角度的賞鴨群眾。

2023年的愛河灣與10年前大不同。（照片由吳柏源提供）

2023年的愛河灣與10年前大不同。（照片由吳柏源提供）

黃色雙鴨位置在交通管制指南上被列出。（記者王榮祥翻攝）

黃色雙鴨位置在交通管制指南上被列出。（記者王榮祥翻攝）

黃色雙鴨明天上場。（記者王榮祥翻攝）

黃色雙鴨明天上場。（記者王榮祥翻攝）

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