猥褻國一美少女 竹科淫狼工程師6年後終被判刑

新竹科學園區許姓工程師6年前猥褻鄰居的國1女生，新竹地方法院依強制猥褻罪判刑2年。。（記者蔡彰盛攝）

2021/04/03 18:15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹科學園區許姓工程師6年前假借帶鄰居國一女生小美（化名）看星星之際，將車開到新竹漁港，竟對小美上下其手，小美裝睡不敢反抗，反而被許男載回家繼續猥褻，直到小美高三才將此事告知學校輔導老師，新竹地院依強制猥褻罪判刑2年。

判決書指出，許男與現年19歲的小美父母為鄰居，平日兩家素有往來。許男明知小美於2014年7月間才正要上國一的暑假期間，仍未滿14歲，竟以邀約外出觀星為由，駕車載小美至新竹漁港某處後，先在車內親吻小美、將舌頭強行伸入口內，旋又將原乘坐在副駕駛座的小美拉至駕駛座，令小美躺在他身上，繼續親吻，並以手隔著上衣撫摸背部。

小美對於許男行為感到不舒服，且不願意與他有此等身體上接觸，然其當時尚屬年幼，且身處許男所駕車內，因驚嚇、害怕而不知如何應對，故當下並未明顯反抗，而係假裝睡著。

許男見小美貌似熟睡，即將小美放回副駕駛座，駕車返回住處，並將小美抱至4樓書房，讓她躺在床墊上後即下樓。小美見許男離開，即起身如廁，許男聽見聲音後返回上開書房查看，小美又躺在床墊上假裝睡著。

許男這時躺在小美身側，接著將她拉至自己身上後，親吻並以手伸入衣內，隔著內衣撫摸胸部，再將手伸入外褲、內褲內撫摸下體，又將身體拱起，以其下體往小美下體頂，並持續上下搖動，而以此等方式強制猥褻得逞。

直到小美就讀高中時，才將此事告知學校輔導老師及其母親，經學校通報員警處理而查獲。

法官審酌許男與被害人及其父母為鄰居，平日兩家素有往來，其年紀相當於被害人父執長輩，明知被害人年紀尚幼，對於性自主能力未臻成熟，竟利用對其信任而與其外出機會，為滿足一己性慾，違反被害人意願而對其猥褻，致被害女子在人格發展重要階段，受到身心創傷，造成難以抹滅陰影。

然因許男坦承犯行，且業與被害人及其父母達成和解，賠償損害，並搬離原住所，可認其已知所悔悟，因此依強制猥褻罪判刑2年、緩刑5年。

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