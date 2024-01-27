棒球場覆土移除 竹市府限5天完成

新竹市府擬與棒球場統包商終止契約，市議會多黨團支持採人工草皮更換。（資料照，記者洪美秀攝）

2024/01/27 05:30

超過契約書30公分規定 包商若未提計畫 將進行協商、終止契約

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安昨天偕新上任的工務處長陳明錚與教育處長陳木金召開棒球場改善說明會，高虹安說，去年市府陸續發現棒球場有排水檢測不符合統包需求書規定的卅分鐘內排掉，又發現球場採無樑版設計恐有公共安全疑慮，球場的覆土也超過契約書規定的卅公分，最多覆土達六十五公分，因統包商針對結構設計計畫書未提出結構技師的核可書，市府要求統包商昨天前需進行覆土移除，但因期限已到，五天後若統包商未履約，市府將自行移除覆土並向廠商求償，且朝與統包商終止契約及人工草皮方向重鋪。

市府朝人工草皮方向施作

高虹安強調，這一年來市府與廠商多次開會並要求履約及進場進行覆土移除，由於廠商未依規定進行覆土移除，這些原本都是專案監造管理單位（PCM）應要發現的問題，卻由市府發現，五天後若統包商仍未提出覆土移除計畫，市府將啟動後續協商，朝終止契約方向進行，且因覆土若超過卅公分，在沒有安全技師的許可簽證下，市府會朝向人工草皮方向施作，也會參考天母球場的人工草皮方向規畫設計及改善。至於市府接手後，因朝人工草皮方向施作所增加的經費，也會向議會爭取通過。

綠營認為政治操作 轉移焦點

市議會民進黨團認為，棒球場成為高虹安的政治提款機，已是國人眾所皆知，由於黨團前天揭露高虹安違法陞任自己的親信後，高就再度拿棒球場消費來轉移焦點。且高虹安擔任市長超過一年，依然沒有提出棒球場的改善方案與期程；且高的前後說詞矛盾，過去說棒球場要是大聯盟等級，現在卻又矢口否認；選前說球場有大秘寶，上任後大動作送檢調，但市府沒有人被檢調聲押。如今因高虹安在棒球場的政治操作，犧牲一位副市長、一位教育處長、兩位工務處長，現在再找一位沒有公務背景標公家工程的廠商來擔任工務處長，這樣的行為讓人懷疑是要解決問題，還是繼續做政治鬥爭？

綠黨議員劉崇顯也諷高虹安就像是放羊的孩子，一直在喊狼來了，市民只關心「棒球場何時能弄好」，但高虹安只想政治操作，這齣大秘寶的劇碼已被高虹安演到沒戲，也被市民與球迷看破手腳。

議會國民黨團及新聯線政團和時力黨團都呼籲市府要積極改善，並支持朝人工草皮方向重鋪，讓球場改善能一次到位。

新竹市府擬與棒球場統包商終止契約，市議會棒球場監督小組前後任召集人黃美慧（左一）與吳旭豐（左二）也出席記者會。（記者洪美秀攝）

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