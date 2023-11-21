《嘉義》蔡易餘、陳冠廷聯手 登記參選立委

國民黨嘉義市立委參選人張秀華（前排右四）昨由競總主委、嘉市長黃敏惠（前排右三）等人陪同完成參選登記。（記者王善嬿攝）

2023/11/21 05:30

嘉義縣市首日共4人完成 嘉市有張秀華、陳玥妗登記

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕二○二四年立委選舉登記首日，嘉義縣有民進黨海區立委參選人蔡易餘、山區立委參選人陳冠廷一同登記；嘉義市部分，有國民黨立委參選人張秀華及「小民參政歐巴桑聯盟」推薦的陳玥妗進行登記。

青年應援團陪同 蔡、陳組山海連線

蔡易餘、陳冠廷昨由民進黨青年部「國務青應援團」及數十位首投族陪同到嘉義縣選舉委員會進行登記，高呼「年輕世代，壯大嘉義」口號，呼籲選民支持他們進入國會。

蔡易餘表示，選擇首日登記是因為早起的鳥兒有蟲吃，先登記先抽籤；自己已第四次參選，是「嚴選」，陳冠廷則是第一次參選，是「首選」，許多首投族第一次投票，能站出來相挺，讓他很感動。

陳冠廷說，他已和蔡易餘討論嘉義未來的藍圖，準備好和蔡易餘山海連線，一起壯大嘉義，由青年朋友陪同登記，希望讓年輕世代為嘉義開拓更多可能。

首投族：盼幫年輕人找到好工作

首投族雙胞胎兄妹章瑋桀、章芷菻表示認同陳冠廷政見及蔡易餘問政，想投給對年輕人有幫助的候選人，希望兩人幫年輕人找到好工作，讓嘉義更好。

張秀華昨由兼任競選總部主委的嘉義市長黃敏惠、顧問團總團長胡懋麟、國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯及市議會黨團議員陪同，穿著棒球衣到嘉義市選舉委員會完成登記。她高喊「做伙走、做伙拚，嘉義一定贏」，堅持「KANO」精神永不放棄。張秀華說，這場選戰不只是總統、立委選戰，而是攸關中華民國、台灣未來選戰，她會努力打拚完成。

四十一歲單親媽媽陳玥妗昨由「小民參政歐巴桑聯盟」召集人林詩涵及支持者陪同完成登記。陳玥妗表示，她是嘉義女兒，從小隨阿公參與民主運動，為承襲家族為台灣民主拚搏精神，留給孩子自由、民主的社會和國家，決定參選，讓立法院有國、民兩大黨之外的多元聲音和價值。

2024立委選舉

蔡易餘（前排左三）、陳冠廷（前排右二）在首投族陪同下完成立委參選登記。（記者林宜樟攝）

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