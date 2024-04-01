8年級青年跨領域轉換跑道 參加職訓薪水多5000元

張凱智（右）經3個多月職訓，順利轉換跑道擔任化工廠的倉儲管理員，薪水比以往多5000元。（記者王善嬿攝）

2024/04/01 15:57

〔記者王善嬿／嘉義報導〕民國83年出生的青年張凱智曾是量販店賣場的服務人員，工作多年想轉換跑道，參加勞動部勞動發展署雲嘉南分署委外開辦的「智慧倉儲暨廠務人才培訓班」，經3個多月密集訓練，順利轉換跑道，如今在嘉義市某化工廠擔任倉儲管理員，薪水比以往多出5000元。

原本就讀餐旅管理系的張凱智說，畢業後應徵成為量販店的服務人員，負責賣場商品陳列、補貨上架及顧客諮詢服務等工作，但工作多年出現職業倦怠，且工作的發展性有限，於是決定學一技之長轉職。

張凱智表示，經過朋友推薦，參加職訓課程學習智慧倉儲、物流管理、盤點機制與堆高機操作等，竟然學出興趣，結訓之前就考取ERP企業資源規劃、堆高機2張證照，並且找到化工廠倉儲管理員工作，薪水比以前多5000元。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署每年依產業需求及就業趨勢，與轄區40家委外單位合辦職前訓練課程，雲嘉南地區即日起包括資訊軟體、餐飲旅宿、工業技術等類別超過90班職訓課程開班，學費由勞動部負擔8成到全額補助，學員就業率有8成以上，歡迎待業民眾報名；勞動部並啟動投資青年就業方案第二期，15至29歲青年還可申請學習獎勵金每月最高8000元，最多可領9萬6000元，可多加利用。

張凱智參加找到興趣，職訓課程結訓前，考取ERP與堆高機兩張證照，順利找到工作。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法