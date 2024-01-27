民眾黨尾牙沒被揪...... 中區感恩餐會蔡壁如坐主桌

民眾黨主席柯文哲在彰化市舉辦民眾黨中部感恩餐會，前立委蔡壁如也有出席，並一起坐主桌。（記者劉曉欣攝）

2024/01/27 15:33

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民眾黨前立委蔡壁如因未受邀出席民眾黨尾牙近來引發討論，民眾黨今天在彰化市舉辦中部縣市感恩餐會，黨主席柯文哲偕同妻子陳佩琪出席，並與蔡壁如一起坐在主桌，用實際行動化解爭論，柯蔡兩人還走到戶外私聊10分鐘；被問到聊什麼，蔡壁如直接回：「聊天聊地」。

民眾黨中部感恩餐會在彰化市席開20桌，蔡壁如表示，參加尾牙沒有那麼重要，但參加公民團體的尾牙很重要，她昨晚就是去台北參加爭取居住正義的公民團體OURs尾牙，因為公民團體希望民眾黨在居住議題上，可以為年輕人發聲。

蔡壁如指出，她也參加了全國食物銀行尾牙，對方希望在台中設立總行，她也承諾將會提供相關的協助與幫忙。

由於蔡壁如在參選台中立委落敗後，未獲邀出席民眾黨尾牙，引發高度關切，因此2人今天參加餐會互動格外引人關注。2人除了同坐主桌，還在席間走到戶外私聊，這一聊就是10分鐘，不過被問到聊什麼，蔡壁如則簡短的說「聊天聊地」。

柯文哲在餐會表示，這次選舉失敗了，但還是有很多很好的地方，尤其是選前之夜，大家都是自動自發，雖然沒有募款餐會，但主要是靠小額捐款打這場選戰，這也是創下台灣歷史紀錄。

民眾黨主席柯文哲與妻子陳佩琪出席彰化市舉辦民眾黨中部感恩餐會，與支持者一起合照。（記者劉曉欣攝）

民眾黨主席柯文哲與前立委蔡壁如參加中區感恩餐會坐主桌，兩人還在戶外私聊10分鐘。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法