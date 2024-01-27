民眾黨尾牙沒被揪...... 中區感恩餐會蔡壁如坐主桌
2024/01/27 15:33
〔記者劉曉欣／彰化報導〕民眾黨前立委蔡壁如因未受邀出席民眾黨尾牙近來引發討論，民眾黨今天在彰化市舉辦中部縣市感恩餐會，黨主席柯文哲偕同妻子陳佩琪出席，並與蔡壁如一起坐在主桌，用實際行動化解爭論，柯蔡兩人還走到戶外私聊10分鐘；被問到聊什麼，蔡壁如直接回：「聊天聊地」。
民眾黨中部感恩餐會在彰化市席開20桌，蔡壁如表示，參加尾牙沒有那麼重要，但參加公民團體的尾牙很重要，她昨晚就是去台北參加爭取居住正義的公民團體OURs尾牙，因為公民團體希望民眾黨在居住議題上，可以為年輕人發聲。
蔡壁如指出，她也參加了全國食物銀行尾牙，對方希望在台中設立總行，她也承諾將會提供相關的協助與幫忙。
由於蔡壁如在參選台中立委落敗後，未獲邀出席民眾黨尾牙，引發高度關切，因此2人今天參加餐會互動格外引人關注。2人除了同坐主桌，還在席間走到戶外私聊，這一聊就是10分鐘，不過被問到聊什麼，蔡壁如則簡短的說「聊天聊地」。
柯文哲在餐會表示，這次選舉失敗了，但還是有很多很好的地方，尤其是選前之夜，大家都是自動自發，雖然沒有募款餐會，但主要是靠小額捐款打這場選戰，這也是創下台灣歷史紀錄。