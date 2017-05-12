習近平七一造訪 香港維園禁遊行

2017-05-12

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港將於七月一日隆重慶祝「回歸二十週年」，盛傳中國國家主席習近平將訪港參與盛會。香港泛民主派組織「民間人權陣線」（民陣）十日表示，該團體將按例在當天舉行「七一遊行」，本欲申請以維多利亞公園（維園）做為起點，但遭當局斷然拒絕。民主派人士痛批，港府「只許州官回歸，不許百姓遊行」。

民陣召集人區諾軒指出，他們收到主管單位康樂及文化事務署（康文署）的通知，七月一日當天維園足球場將優先借給由多個工商團體成立的親北京機構「香港各界慶典委員會」舉辦的慶祝活動。

區諾軒強調，民陣早於三個月前就已申請，但仍未獲康文署許可，此為民陣首次借用維園遭拒。自二○○四年以來，民陣每年都會於七月一日舉辦遊行，每次都以維園為起點，為港民爭取各種政治權益，此後「七一遊行」成為香港的例行活動。

另外，他也抨擊，港府在此事件上顯然有「政治考慮」，不願在習近平訪港時，讓港人上街反對政府。民主黨議員許智峰質疑，港府打算霸佔公共空間「滅聲」。另一名民主黨議員林卓廷則批評，特首梁振英下台前，此舉只會激起更多民怨。

根據港媒報導，習近平將於六月二十九日至七月一日間，與夫人彭麗媛參與香港回歸和新任特首林鄭月娥的就職儀式，但北京未證實這項消息，此為習近平二○一三年掌權以來首次訪港。

儘管「七一遊行」遭到打壓，但民主派人士堅持上街遊行。香港民主黨前主席劉慧卿誓要上街，但她也難以預測當天的遊行人數。以往遊行曾吸引超過十萬人，以前至少有一．九萬人參與。