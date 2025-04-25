端午節3天連假台鐵加開列車！ 4/28日零時起搶票

台鐵宣布加開東部、西部幹線列車。圖為東部幹線自強號EMU3000型。（記者吳亮儀攝）

2025/04/25 11:29

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（25日）宣布，因應今年端午節連續假期疏運旅客需要，疏運期間從5月29日（週四）起至6月2日（週一）止共5天，全線加開各級列車共計109班。

其中包含東部地區實名制EMU3000型自強號4班、彰化–台北–花蓮EMU3000型自強號4班、台北–高雄–台東EMU3000型自強號6班、南港–彰化普悠瑪號直達車6班、七堵=彰化EMU3000型自強號直達車2班、湖口=台東EMU900型區間快車6班，及七堵=鳳山EMU900型區間快車6班。

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另外，為加強疏運旅客，今年5月29日至6月2日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

今年端午連續假期車票自4月28日（週一）0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次，於4月29日（週二）0時起，開放設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

相關加開列車車次、時刻，即日起可在台鐵公司官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

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