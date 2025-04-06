等了90年！費城動物園百歲象龜當媽了 創最高齡首次繁殖紀錄

創下最高齡首次產子紀錄的百歲象龜「媽咪」，自1932年起就在費城動物園生活。（圖取自費城動物園專頁）

2025/04/06 19:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國費城動物園近日見證一項「看似不可能」的保育里程碑：園內一隻年約百歲的瀕危西部聖克魯斯加拉巴哥象龜（Western Santa Cruz Galápagos tortoise），成功產下首批後代，創下該物種最高齡首次繁殖紀錄。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，這隻名為「媽咪」（Mommy）的雌龜已在費城動物園生活逾90年。其所屬亞種在其原生棲地加拉巴哥群島（Galápagos Islands）已極度瀕危，全美動物園圈養數量不足50隻。此次是費城動物園成立150多年來，首次成功孵育此亞種象龜。

請繼續往下閱讀...

加拉巴哥象龜是全球最大陸龜，但人類活動如獵捕、棲地破壞及外來物種入侵，已導致多種象龜滅絕，西部聖克魯斯亞種亦瀕臨絕種。「媽咪」參與了美國動物園的圈養繁殖計畫，最終與另一隻同為百歲高齡、名為「阿布拉佐」（Abrazzo）的雄龜成功繁衍後代。阿布拉佐於2020年自曾成功繁殖此亞種的南卡羅來納州河岸動物園移入。

爬行動物通常終生具備繁殖能力。研究已知加拉巴哥象龜壽命極長，曾有活至171歲的紀錄。「媽咪」於2024年11月產下16顆蛋，由保育員置入人工孵化器。龜類性別由孵化溫度決定，攝氏28度以下產雄性，29.5度以上產雌性。保育員嘗試以不同溫度孵育，目前成功孵出的幼龜均為雌性。

物種存續計畫（Species Survival Plan）協調員奧爾特加（Ashley Ortega）對新生命表示興奮，稱「媽咪」創下的紀錄「更顯非凡」。她指出，新生兒為全美僅44隻的圈養族群注入了新的遺傳多樣性，「費城團隊完成了看似不可能的任務，我們期待複製此成功經驗。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法