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    首爾地標商展中心傳火警！ 濃煙竄出急疏散民眾

    位於南韓首爾的知名地標「COEX國際會展中心」今（25）日突傳火警。（擷取自X）

    位於南韓首爾的知名地標「COEX國際會展中心」今（25）日突傳火警。（擷取自X）

    2025/04/25 11:39

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於南韓首爾的知名地標「COEX國際會展中心」今（25）日突傳火警，現場傳出大量濃煙。消防隊接獲報案後立刻趕往現場，目前已經初步控制火勢。據悉，起火地點為2樓1間餐廳。

    綜合韓媒報導，今日上午10時左右，消防局接獲COEX火警通報，當時COEX的大量顧客都被緊急疏送至戶外。初步研判起火點在2樓1間餐廳，起火導致室內冒出大量濃煙，所幸沒傳出傷亡，目前也已派至警力在附近維安。實際起火原因還待近一步調查。

    COEX國際會展中心位於首爾江南區，裡面並設有購物中心「COEX MALL」。中心共有超過200間商家店舖，此外還設有大型水族館與知名景點星空圖書館。

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