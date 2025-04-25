俄大規模空襲基輔釀12死 澤倫斯基：發現北韓製飛彈

俄羅斯近日大規模空襲烏克蘭首都基輔，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今日指出，發現由北韓製造的飛彈，目前相關部門正在查證所有細節。圖為俄羅斯總統普廷（左）與北韓領導人金正恩。（路透）

2025/04/25 11:54

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏衝突遲未平息，俄羅斯近日大規模空襲烏克蘭首都基輔，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今日指出，發現由北韓製造的飛彈，目前相關部門正在查證所有細節。

俄羅斯週三（23日）深夜到週四（24日）凌晨對烏克蘭首都基輔發動大規模空襲造成嚴重死傷，外媒指目前已知有100多人受傷，12人死亡。美國總統川普也在社群媒體表達強烈不滿，要求俄總統普廷「住手」。

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澤倫斯基稍早在社群發文，除了說明傷亡的情況，也透露經初步了解，俄羅斯使用一枚北韓製造的彈道飛彈，目前烏方的特別部門正在查證所有細節。

在《路透社》先前的報導也曾提及，有軍方人士透露，在俄羅斯發動的大規模空襲中，一枚北韓KN-23（KN-23A）飛彈擊中了基輔市中心以西、斯維亞托辛斯基區的一處住宅大樓。

據外媒報導指出，針對澤倫斯基的說法，俄方目前尚未發表評論。不過此前包含俄羅斯及北韓均否認有違反聯合國禁運的武器轉讓行為。烏克蘭軍事情報機構則稱，截至2025年初，平壤已向俄羅斯提供了148枚KN-23和KN-24彈道飛彈。

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