日本醫療直升機載運病患「失聯墜海」 3人失蹤、3人獲救
日本今（6）日下午發生一起墜機事件，一架醫療直升機執行任務期間，突然在長崎縣對馬東方海域失去聯繫。（圖擷取自@yuta__ana_myj 社群平台「X」）
黃筱薇／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本今（6）日下午發生一起墜機事件，一架醫療直升機執行任務期間，突然在長崎縣對馬東方海域失去聯繫，由於事態嚴重，日本第7管區海上保安本部已緊急成立對策本部，並動員巡邏船與直升機搜尋。根據日媒最新消息指出，機上6人僅3人獲救，其餘3人依舊失聯，相關單位尚未公開獲救人員身分。
綜合日媒報導，長崎縣危機管理課透露，發生事故的醫療直升機6日下午失聯前，正在執行病患後送任務，卻在飛行期間突然失去聯繫。日本第7管區海上保安本部也證實，這架直升機從對馬機場起飛，原定飛往福岡和白醫院，但未按時抵達目的地，相關人員隨即通報海上保安本部，經調查後確認是在長崎縣對馬東方海域失聯。
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福岡縣和白醫院表示，當時機上共有6人，包含1名30多歲的男性醫師、1名20多歲的女性護理師、1名病患及其親屬（性別與年齡未公開），其餘2人則分別為60多歲的男性機長與維修員。壹岐消防署表示，目前已有3人被搜救直升機成功救出，但剩下3人仍下落不明，海上保安本部搜救人員仍在積極搜索中。
《速報》【長崎県ドクターヘリ、墜落か】— Yuta（ﾕﾀ）【航空ニュース】 （@yuta__ana_myj） April 6, 2025
今日15時前、長崎県対馬沖でドクターヘリが消息を絶ち、海上保安庁の巡視船や航空機が捜索を行っている。
壱岐消防署によると、操縦士、患者、親族、医師など搭乗者全6人のうち3人が捜索ヘリで救出された。
残りの3人現在捜索中。#航空事故 #航空ニュース pic.twitter.com/zWmw6ZTExn
午後３時半頃、長崎県壱岐沖でドクターヘリが墜落。福岡県の和白病院によると、ヘリに乗っていたのは、３０代の男性医師、２０代の女性看護師、患者、つきそいの親族、６０代の男性パイロット、６０代の男性整備士の６人とのこと。既に３人は救出され、残る３人の捜索が行われているとの情報。 pic.twitter.com/u2JdFL23Nv— せりざわれおん（応急手当普及員） （@reong_mmy） April 6, 2025