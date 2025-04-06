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    日本醫療直升機載運病患「失聯墜海」 3人失蹤、3人獲救

    日本今（6）日下午發生一起墜機事件，一架醫療直升機執行任務期間，突然在長崎縣對馬東方海域失去聯繫。（圖擷取自@yuta__ana_myj 社群平台「X」）

    日本今（6）日下午發生一起墜機事件，一架醫療直升機執行任務期間，突然在長崎縣對馬東方海域失去聯繫。（圖擷取自@yuta__ana_myj 社群平台「X」）

    2025/04/06 19:33

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本今（6）日下午發生一起墜機事件，一架醫療直升機執行任務期間，突然在長崎縣對馬東方海域失去聯繫，由於事態嚴重，日本第7管區海上保安本部已緊急成立對策本部，並動員巡邏船與直升機搜尋。根據日媒最新消息指出，機上6人僅3人獲救，其餘3人依舊失聯，相關單位尚未公開獲救人員身分。

    綜合日媒報導，長崎縣危機管理課透露，發生事故的醫療直升機6日下午失聯前，正在執行病患後送任務，卻在飛行期間突然失去聯繫。日本第7管區海上保安本部也證實，這架直升機從對馬機場起飛，原定飛往福岡和白醫院，但未按時抵達目的地，相關人員隨即通報海上保安本部，經調查後確認是在長崎縣對馬東方海域失聯。

    福岡縣和白醫院表示，當時機上共有6人，包含1名30多歲的男性醫師、1名20多歲的女性護理師、1名病患及其親屬（性別與年齡未公開），其餘2人則分別為60多歲的男性機長與維修員。壹岐消防署表示，目前已有3人被搜救直升機成功救出，但剩下3人仍下落不明，海上保安本部搜救人員仍在積極搜索中。

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