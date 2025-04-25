中市議員江和樹爆非法屠宰集團賣貓狗肉還「附蔥薑」 石虎肉也吃得到

江和樹驚爆台中有人違法賣毛小孩肉品，連石虎肉都買得到。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/25 11:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議員江和樹今驚爆接獲檢舉有人將繁殖場退役的毛小孩賣給非法集團屠殺後，在網站上以「寵物補給品」等名義販售，實情竟是販賣肢解好的狗肉，甚至連石虎肉也有賣，江和樹費時多日上網連繫業者佈線蒐證，成功買到狗頸肉，已將相關資料提交台中市動保處促查。

台中市農業局長張敬昌譴責吃狗肉等行為，強調無論吃狗肉甚至石虎肉均違法，更是全民公敵，各可處判2年以下徒刑並科25萬罰金，石虎是一級保育類動物更可處5年以下徒刑、200萬以下罰金，促勿以身試法，也將加強稽查。

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江和樹指出，去年10月接獲繁殖場離職員工爆料，繁殖場將退役毛小孩轉賣給非法集團屠殺後販售肉品，在網路上賣「寵物補給品」，實則是「掛羊頭賣狗肉」，竟是販售毛小孩的肉品。

江和樹說，業者的「寵物補給品」網站中還標示有賣石虎肉，甚至有拍一段遭槍殺的石虎影片取信於人，令他備感不可思議，石虎在前市長林佳龍時代是台中的吉祥物，現在台中竟連石虎肉都有人吃，因此決定佈線蒐證檢舉。

他說，經多方收集資料後，近日跟販肉網站連絡，佯稱要買整隻狗烹製類「烤乳豬」辦烤肉趴，販肉集團回覆只賣「去頭去尾」的肉品，不能「全貌出售」。

江和樹說，數天後業者連繫已「處理好了」，已肢解一隻犬隻，過程中業者還拍攝影片秀出10餘塊肉取信於他，最後他指定狗頸肉，業者服務超有效率，連繫2小時後即可取貨，雙方約在一處停車場交易，約4公斤的肉賣3500元，業者當時還「貼心」地附贈一包葱薑等香料，相關過程均錄影搜證，4月23日向台中市動保處及保七總隊舉報。

江和樹指出，目前繁殖場的退役毛小孩多在植入晶片後放養，若死亡火化後只要書面通報動保處，不必有實證，易形成管理漏洞，除非法轉售外，非法業者也會到放養毛小孩處捕捉，業者提供給他選肉的肉品中，就看到有肉片上有晶片，要求動保處補破網，加強規範毛小孩死亡通報須附證明甚至繳回晶片。

台中市動保處長林儒良指出，已在23日接獲江和樹通報的肉品送驗，約需7天才能確定是何種毛小孩，未來會見以行政命令要求繁殖場業者做毛小孩火化通報並要求交回晶片規範。

議員江和樹佈線取得違法販售毛小孩肉品，向動保處檢局促查。（江和樹提供）

江和樹佈線取得業者販售的違法毛小孩肉品，4公斤賣3500元。（江和樹提供）

業者販售的違法毛小孩肉品還附贈烹調香料。（江和樹提供）

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