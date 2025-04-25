韓國瑜表態426上凱道「解三刀」吳思瑤：勿讓立法院淪違法院

立委吳思瑤在議場外受訪。（記者田裕華攝）

2025/04/25 11:21

〔記者李文馨／台北報導〕立法院長韓國瑜今表態將參加國民黨426「戰獨裁、反惡罷」集會遊行，並呼籲民眾上凱道解決懸在台灣人民頭上的關稅刀、軍演刀和罷免刀。對此，民進黨團幹事長吳思瑤回贈三把刀，呼籲韓國瑜應當維持議事中立、支持人民罷免權利的行使，並做好立法工作，而非讓立法院淪為違法院，挺造假、挺偽造文書。

韓國瑜今天表示，將參加426「戰獨裁、反惡罷」遊行，並指2300萬同胞腦袋懸著三把刀，一把是來自美國的關稅，第二把是中共的軍演，第三是台灣內部的大罷免，這三把刀讓台灣各行各業憂心忡忡。他為此呼籲所有熱愛民主、關心台灣前途的好朋友明天一起上凱道，解決懸在台灣人民頭上這三把刀。

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對此，吳思瑤今在立法院受訪時表示，韓國瑜大動作針對時事發展談話，是為了在426集會遊行中刷存在感、表達立場，其實426集會已經成為國民黨內權力焦慮、權力競逐的擂台戰，所以韓不甘寂寞也要刷存在感，必須發表談話。

對於「反綠共 戰獨裁」集會，吳思瑤認為，這是文不對題的主題，她反問韓國瑜，若「戰獨裁」的前提存在，根本難以在凱達格蘭大道、總統府前廣場舉行集會遊行。她也說，台灣凱道不是中國天安門廣場，台灣人民享有自由民主發聲的權利，要戰的獨裁是中國、是中共。

至於韓提出的三把刀，吳思瑤表示，關於關稅刀，籲請韓國瑜趕快協助立法院朝野合作，儘速審查行政院提出的特別條例及未來的特別預算，若要協助台灣在關稅衝擊中化險為夷、化危機為轉機，立法院長該做的是趕快號召朝野捐棄成見，理性正向討論，通過行政院提出的特別條例以及後續的預算。

她指出，軍演刀，立法院長應當保持議事中立，儘速協助所有國安法案儘速審查、順利通過，這才是立法院的職責，這才是發揮立法院民主的力量，透過健全法治對抗中國的武力威脅和步步進逼。

吳思瑤說，韓國瑜第三把刀揮向大罷免，但立法院是民意匯聚的民主殿堂，立法委員是選舉產生的，選舉是憲法賦予的權利，罷免也是珍貴的憲法賦權。立法院應當尊重人民行使權利，而不是沒收人民罷免的權利。

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