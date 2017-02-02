反制中國限韓令 南韓拒發「孔子」簽證

2017-02-02

〔國際新聞中心／綜合報導〕由於南韓計畫部署美國「薩德」（ＴＨＡＡＤ）飛彈防禦系統，導致南韓與中國關係持續惡化。繼傳出中國祭出「禁韓令」和「限韓令」後，南韓官員及媒體一日指出，南韓已停止核發新簽證給南韓孔子學院的中國教師，並停止延長簽證。

南韓孔子學院數量 僅次美英

全球有數百所孔子學院，以推廣傳統中華文化和語言，做為北京軟實力政策的一部分。但因南韓計畫部署薩德系統以反制北韓核武威脅，南韓與中國關係趨於緊張，因為中國擔心此舉將危及自身飛彈能力，祭出被南韓視為經濟報復的連串措施，包括禁止南韓藝人登陸演出。

韓聯社報導，南韓移民當局自去年十二月起停發新簽證給中國教師，並停止延簽。據報導，南韓現有二十二所孔子學院，是繼美國和英國後全球擁有第三多孔子學院的國家。

據報導，南韓幾所大學透露，法務部出入境管理事務所去年年底未核發簽證給孔子學院的部分中國籍教師，或延長一年期E-2簽證。首爾某大學去年十一月為已在該校孔子學院工作五年多的中國籍副院長申請E-2簽證延期一年，但出入境管理事務所以僱傭關係及薪資由中國支付不符合E-2簽證簽發標準為由，僅將簽證效期延長兩個月，迫使該名副院長上月返國。該校現有五名中國籍教師的簽證效期即將屆滿，但最近為五名新任教師申請E-2簽證，均未獲准。

對此，南韓媒體質疑，南韓法務部未給予孔子學院中國教師簽證，是否肇因於中國的「限韓令」？但南韓法務部表示，在韓孔子學院聘用的中國教師主要由中國政府支付薪資，主要收入來源並非南韓大學，不符合E-2簽證發放標準，因此依法未延長或簽發部分簽證，並無其他用意。

中國自二○○四年開始在世界各國開辦孔子學院，其中以美國最多，達一○九所，其次是英國的二十九所、南韓的二十二所等，一般都是採取與當地大學合作方式進行，但獨立於與其合作的大學，由中國控制。孔子學院頻頻引發爭議，遭到多方批評。加拿大國家安全情報局說，孔子學院是中國滲透西方的手段之一。瑞典國會議員也曾表示，孔子學院是中國政府的政治宣傳平台。