| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
（獨家）南市警疑爆貪汙 傳1收押2交保 新年萬歲有禮 盒家安心過年
 首頁 > 國際

暌違19年 日籍橫綱再現

2017-01-24

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本相撲大關稀勢之里在今年首場大賽中，以十四勝一敗的佳績首度奪冠，尤其在二十二日最後一場比賽中，打敗最高位階的橫綱白鵬，博得滿堂彩。橫綱審議委員會二十三日召開會議，全體委員一致同意推薦稀勢之里晉升為橫綱，二十五日將由理事會正式決定為第七十二代橫綱。這將是繼一九九八年若乃花以來，暌違十九年再度有日本人出身的新橫綱。在此之前，五位橫綱武藏丸、朝青龍、白鵬、日馬富士及鶴龍，均為外籍人士。

現年三十歲的稀勢之里本名萩原寬，出生於茨城縣牛久市，曾是棒球少年，中學時擔任投手，由於身材魁梧，被相撲師傅相中而進軍相撲界，二○○二年正式出賽。

廣告
  • （法新社）

    （法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大關 少棒 投手 日本 橫綱 相撲 相撲力士
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤味噌烤旗魚
總舖師✧圍爐好菜
傳統甜年糕✧自己做
挑買香腸看顏色？
轉寄

標題：暌違19年 日籍橫綱再現


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月24日‧星期二‧丙申年臘月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.