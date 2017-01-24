暌違19年 日籍橫綱再現

2017-01-24

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本相撲大關稀勢之里在今年首場大賽中，以十四勝一敗的佳績首度奪冠，尤其在二十二日最後一場比賽中，打敗最高位階的橫綱白鵬，博得滿堂彩。橫綱審議委員會二十三日召開會議，全體委員一致同意推薦稀勢之里晉升為橫綱，二十五日將由理事會正式決定為第七十二代橫綱。這將是繼一九九八年若乃花以來，暌違十九年再度有日本人出身的新橫綱。在此之前，五位橫綱武藏丸、朝青龍、白鵬、日馬富士及鶴龍，均為外籍人士。

現年三十歲的稀勢之里本名萩原寬，出生於茨城縣牛久市，曾是棒球少年，中學時擔任投手，由於身材魁梧，被相撲師傅相中而進軍相撲界，二○○二年正式出賽。