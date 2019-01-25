盜獵鹿隻害科摩多龍吃不飽 印尼關閉國家公園1年

2019-01-25 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕印尼知名景點科摩多國家公園（Taman Nasional Komodo）近日宣布，為了調整科摩多龍食物問題，即將關閉園區一年，等到園區內生態鏈平衡才會重新開放。據報導，科摩多龍的主食為鹿，而該地區的鹿遭到盜獵，當局擔心，食物減少會讓科摩多龍捕食同伴。

綜合外媒報導，科摩多國家公園位在東努沙登加拉省境內，其範圍包括小巽他群島（Lesser Sunda Islands）中的科摩多島（Komodo）、帕達爾島（Padar）和林卡島（Rinca）。該國家公園是為了保護世界上最大蜥蜴科摩多龍（科摩多巨蜥）所設立的，園內共有5700頭科摩多龍。科摩多龍因體型及利齒占據優勢，加上口腔裡的致命毒性，在野外幾乎沒有天敵。

東努沙登加拉省長拉什柯達克（Viktor Bungtilu Laiskodat）表示，因鹿群遭盜獵的事件頻傳，作為科摩多龍主食的鹿日漸減少，導致科摩多龍數量正在降低；為避免科摩多龍相互捕食，只好關閉遊客參觀區域1年，進行整頓，直至生態鏈恢復平衡才開放。

此外，科摩多國家公園的遊客逐漸增加，印尼政府順勢將門票從15美元（約新台幣436元），調漲至500美元（約新台幣1萬5000元）。不過當地政府宣稱，科摩多以前受到廉價對待，這些收入將用在保育科摩多龍。

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