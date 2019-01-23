中國施壓弄巧成拙 歐盟不爽改公開挺台進WHA

2019-01-23 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕隨著第144次世界衛生組織（WHO）執委會將在1月召開，我國也持續積極爭取成為世界衛生大會（WHA）的觀察員身分，我國除了透過美國強力動員國際力量外，近年來援台聲量越來越高漲的歐盟，在今年也曾為我國持續爭取支持的對象之一；據了解，歐盟之所以會在2018年公開支持台灣出席WHA，有部分原因是由於中國在2018年12月強硬要求歐盟必須明確的反對「任何形式的台獨」，引起歐盟不滿，結果發生「反作用」成為台歐深化關係的動力之一。

《上報》報導，由於中國在近2年改採強勢的外交路線，結果引起主要國家的敵意與反彈；其中在中歐關係中，中國在2018年12月發布《對歐盟政策文件》，文件中將台灣、港澳及西藏問題納入「指導原則」，排除在中歐雙邊關係之外，內容指出「堅持相互尊重，平等相待，堅持一個中國原則，鞏固中歐關係最重要的政治基礎」

關於台灣問題，《對歐盟政策文件》強調，恪守尊重中國主權和領土完整的承諾，以實際行動恪守一個中國原則，尊重中國核心利益和重大關切，「關係到中歐關係的長期穩定發展」，還要求歐盟必須明確反對「任何形式的台灣獨立」，並支持中國完成和平統一的大業，台歐交往也必須嚴格限制在非官方和民間範疇，也強制為台歐交流立下紅線。

雖然當時我國對此並未做任何回應，但強硬的內容引起歐盟不滿；而歐盟眼見中國對台灣的打壓力道日益強烈，也一改過去透過國會平台聲援與外交斡旋，決定採取公開聲援的方式挺台，而歐盟對外事務部（EEAS）也罕見的在去年的WHA，代表歐盟的28個國家公開支持台灣實質參與WHA等相關國際活動。

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