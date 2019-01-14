中國稱犯罪率低 外媒吐槽：到處都是天眼

2019-01-14 08:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國公安部聲稱，中國是世界上最安全的國家之一，因為從2012年到2017年，槍枝犯罪就從311起降至58起，足足減少了81.3％。對於如此低的犯罪率，外媒一點都不客氣的吐槽，指中國把大錢都撒在建置天眼上，到處都是監視器，村莊內2人口角喊打，刀子才拿出來，警察就來了，而且，中國從基層到中央高層，全部都低報犯罪數字，犯罪率當然低。

《BBC》中文網引述澳大利亞大學的博格·巴肯（Borge Bakken）的說法，指中國的犯罪數據，從基層派出到高最層都是數字造假，這些數據其實只是宣傳而已；澳門大學犯罪學教授徐建軍更點出關鍵，指犯罪率高低會影響到官員的升遷及工資，因此，一般只有重大案件才會被上報。

分析文章指出，中國的低犯罪率，其實是政府把巨額開支都用到監控網絡上，中國官方宣佈，2015年北京市每個角落都要被警方的監控攝像頭覆蓋，2020年人臉識別的監控網絡將建置全國。

中國天眼幾乎是嚴密監控人民生活，文章舉例，去年6月，中國四川的農村，一個村莊內的2個村民發生口角，「當一個年輕人剛凖備掏出刀子時，警察及時趕到，阻止了一場可能發生的兇案。」

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