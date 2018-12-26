賭神！2000萬分之1機率 85歲老翁抱回3000萬

美國85歲老翁哈洛德日前在大西洋城賭場下注5美元（約新台幣155元），竟拿到6張方塊同花順的手牌，贏得一百萬美元（約新台幣3100萬元）獎金。（圖擷取自臉書「Borgata Hotel Casino & Spa」）

2018-12-26 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕耶誕大驚奇！美國紐澤西一名85歲老翁耶誕節前在賭場下注5美元（約新台幣155元），竟拿到6張方塊「同花順」牌，贏得100萬美元（約新台幣3100萬元）獎金；同時，他多年被癌症纏身的太太也擊敗癌症病魔，喜上加喜，堪稱最棒的耶誕禮物。

綜合外媒報導，85歲的哈洛德（Harold McDowell）22日下午與太太前往大西洋城百佳利賭場（Borgata Hotel Casino），他在三張撲克（Three Card Poker）的賭桌上對「6 Card Bonus」項目下注5美元，結果竟拿到6張方塊同花順，並抱走了100萬美元的高額獎金，而根據專家表示，拿到6張同花順手牌的機率僅有2000萬分之1。

哈洛德非常驚喜，不過他也透露，比起在賭桌上大勝，最近太太成功戰勝肝癌、大腸癌，才是真正的好消息。

哈洛德也表示，贏得的獎金將留下20萬美元（約新台幣615萬元），其餘的將分給孩子們，或許也會搭郵輪去玩一下。哈洛德說：「我們的生活可能保持不變，但對我們的孩子來說可能會好一些。」

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