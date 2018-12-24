海嘯預警系統失靈？ 印尼坦承：已停止運作6年

2018-12-24 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕印尼巽他海峽地區22日晚間無預警遭海嘯襲擊，原因為火山噴發引起海底山崩。印尼國家災害應變總署（BNPB）坦承，印尼並沒有針對非地震引起的海嘯預警系統，海嘯浮標預警系統（tsunami buoy network）已停止運作6年。

綜合外媒報導，印尼萬丹省和楠榜省鄰近巽他海峽的沿岸遭海嘯重創，災情慘重，至今已造成281人死亡、1016人受傷，至少57人失蹤。據BNPB統計，有69家飯擔和別墅遭海嘯破壞、611間房屋和餐館，以及420艘船隻受損，萬丹省板底蘭（Pandeglang）地區受創最嚴重。

印尼氣象、氣候和地球物理局（BMKG）警告，當地天氣惡劣，強風暴雨可能引發大潮，呼籲居民在週三前暫停在巽他海峽沿岸活動。當局也警告，引發這起致命海嘯的「喀拉喀托之子」（Anak Krakatoa）火山仍然相當活躍，未來可能還有海嘯來襲。

另外，BNPB發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）坦言，印尼還沒有針對海底山崩或海中火山所導致海嘯的預警系統。他在官方推特上發文稱，「印尼水域的海嘯浮標預警系統已在2012年起停止運作」，該系統無法運作是因人為破壞、缺乏預算及技術損害，導致這次海嘯發生時預警沒有發揮作用，稱印尼需要重新建立海嘯預警系統。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）也稱，周末的海嘯超出了印尼目前的預測能力，今日下令要求BMKG採購海嘯探測器提供預警。

BMKG局長德威科里塔（Dwikorita Karnawati）說，該部門計畫安裝潮汐門（tidal gates）以監測陸地附近的海浪。

印尼巽他海峽地區22日晚間無預警遭海嘯襲擊，災情慘重。印尼國家災害應變總署（BNPB）坦承，印尼並沒有針對非地震引起的海嘯預警系統，海嘯浮標預警系統（tsunami buoy network）已停止運作6年。（路透）

印尼當局警告，引發這起致命海嘯的「喀拉喀托之子」（Anak Krakatoa）火山仍然相當活躍，未來可能還有海嘯來襲。（美聯社）

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