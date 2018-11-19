假醫師竟能行醫22年 英國徹查外籍醫師資格

2018-11-19 23:56

〔編譯魏國金／綜合報導〕一名在英國行醫二十二年的假精神科醫師涉嫌竄改失智症患者遺囑，企圖侵吞一百三十萬英鎊（新台幣五千三百萬元）遺產的劣行敗露後，引發英國醫學總會（GMC）徹查三千名在英國註冊執業的外籍醫師資格。

紐西蘭籍的艾蕾米（Zholia Alemi）一九九五年謊稱具有奧克蘭大學醫學學位，利用當時英國醫療法規定，允許大英國協（Commonwealth）國家的醫學院畢業生無須考試與嚴格資格審查就可在英國註冊行醫，順利在英國登記為合格醫師。其實，她念完該大學醫學院一學年後便輟學；該條款二〇〇三年已廢除。

GMC可決定外籍醫師是否有資格在英國開業，為此，針對一九九〇年代期間，對相關人士資格查核的「不充分」致歉，並保證目前的有關程序「扎實許多」，該單位也說，已開始對三千名循與艾蕾米相同方式，在英國取得執照的醫師進行背景調查。

在西坎布里亞一家失智症養護中心擔任精神科醫師的艾蕾米二〇一六年被捕，直到警方找上門時，她已神不知鬼不覺的「行醫」二十二年。

當時警方調查她未經一名八十餘歲病患同意，重擬其遺囑，將自己成為主要受益人，她也被發現竊取該名患者數隻手錶。根據坎布里亞（Cumbria）警局資料，被害者稱艾蕾米為茱莉亞，她說：「茱莉亞擬定一份遺囑，茱莉亞在一切事項上都寫上自己的名字，因為我沒有告訴他我有個家，不過，我不想讓她佔有一切。」。