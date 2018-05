「川金會」川普態度反覆 南韓民眾挺北韓遠勝美國

2018-05-26 20:20

〔即時新聞/綜合報導〕本月24日,川普以一封信函取消與金正恩的會談,引起譁然。隔天(25日),川普又改口說川金會仍有機會進行,態度反覆不定。不少南韓民眾對此感到十分憤怒,認為川普一手毀壞了這千載難逢的和平契機,連南韓總統文在寅都表示對川普這樣的行為感到「難以理解」。根據《路透》採訪,一名29歲的南韓民眾更表示川普根本不在乎南北韓和平,「他為何不讓我們兩韓人民和平共處?」

綜合外媒報導,本月24日,北韓對外宣稱已經拆除北境的豐溪里核試場,也請來多名國際媒體見證。在更之前金正恩更宣布全面終止核武和長程飛彈的測試,也釋放了3名遭囚禁的美國公民,以示善意。但是在北韓拆除核試場的這一天,竟傳出川普去函取消川金會,讓不少南韓民眾不滿,更有許多大學生召集遊行,過程中對川普的看板又打又踢,對川普這個決定表示抗議。

事實上,自從今年4月27日「文金會」後,不少南韓人對北韓的態度明顯軟化。當局民調機構韓國蓋洛普公司(Gallup Korea)調查顯示,有高達88%的南韓人認為「文金會」結果是成功的,僅有5%認為該會談失敗;而首爾國民大學(Kookmin University)也隨機抽取了106名學生做訪問,發現起先只有19.8%的學生對金正恩持正面觀感,「文金會」後馬上有57.3%的學生轉對金正恩有好感。

而今川普對川金會的態度不一,38歲的金東虎(Kim Dong-ho)認為,北韓已經很努力想重返國際社會,不應該再被孤立;25歲的云海利(Yun Hae-ri)認為川普直接破壞了兩韓為了這次峰會所做出的努力,還說既然北韓都願意讓步,給美國時間和機會,可見北韓已經轉變成「很正常的國家」。

'No Nobel Peace Prize for Trump': South Koreans slam cancellation of summit https://t.co/Je14B62tdw