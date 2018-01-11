4歲女童遭母親虐死 法醫：驗屍27年來最慘個案

2018-01-11 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州日前發生一起女童慘死命案，該女童疑似被母親和其男友長期虐待，最後死在浴缸內。據警方表示，女童死狀悽慘，浴缸內不但全是剝落的皮膚，腳上甚至還有一截腳趾頭也斷掉了。

根據外媒報導，死者貝瑞特（Gabrielle Barrett）今年4歲，在本月1日被發現倒臥在自家浴缸內，身上有著多處明顯燒燙傷，浴缸內都是剝落的皮膚，事後警方將其緊急送醫，但已回天乏術。

據警方描述，現場髒亂，屋子內全是垃圾，還有大量的動物排泄物，顯示小女孩貝瑞特的成長環境極其惡劣，警方甚至還在她家中搜出毒品和非法槍枝。驗屍的法醫也表示，貝瑞特的死狀，是他從醫27年來，見過最悽慘的兒童個案。

貝瑞特的驗屍報告顯示，身上布滿許多新舊傷口，懷疑死者生前就長期被虐待。24歲的媽媽迪亞茲（Candice R. Diaz）與她28歲的男友布拉德（Brad E. Fields）涉嫌虐待4歲女兒貝瑞特（Gabrielle Barrett）致死，兩人在東窗事發後，逃往喬治亞州的路上被警方逮捕。

被捕後兩人還說女兒是因為自己洗澡而溺斃的，被警方拆穿謊言後又聲稱兩人都患有躁鬱症，沒有就醫過...等等藉口，兩人將面臨多項謀殺及一級虐待兒童罪名。

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