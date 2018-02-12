車禍糾紛毆打老闆舊識 4員工罰站「洗門風」

2018-02-12

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄4名鷹架工程行員工趕著上工，與66歲陳男的廂形車發生擦撞，雙方為了肇責爭論不休，當街上演全武行，陳男也遭到推擠，事後陳男要求「洗門風」，4名年輕人昨在大寮區大寮路上站了1小時，在警方勸解下，陳男接受他們鞠躬道歉，並一一與他們握手言和。

4名鷹架工程行員工前天上午8時趕著上工，與陳男的廂形車發生擦撞，雙方為了肇責爭論不休，沒想到因齟齬上演街頭全武行，造成3人掛彩。

尷尬的是，雙方親友到了大寮分駐所，才發現是舊識，工程行王姓老闆還與陳男兒子是同學，彼此保留法律追訴權，但參與鬥毆的10人，被林園警分局依違反社會秩序維護法送辦。

警方表示，陳男從事農產品批發多年，自覺年紀這麼大了還被打，很沒面子，要求對方「洗門風」，王姓老闆則認為年輕人比較衝動，才會引爆衝突，應該給予警惕不能再犯。

4名員工昨天上午8時在王姓老闆帶領下，回到原地「罰站」，陳男到場，雙方態度和緩，沒有之前的劍拔弩張，大寮分駐所獲報也趕來關切。

在警方勸解之下，陳男接受他們鞠躬道歉，不忘勸戒年輕人不要血氣方剛，並一一與他們握手言和，4人罰站了1小時，王姓老闆又帶著他們繞行附近一圈，對店家因鬥毆引起不便致歉。