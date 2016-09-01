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吃完情人餐 孕婦虐死男友兒

2016-09-01

〔記者黃欣柏／台北報導〕女子劉思樺將男友與前妻生的4歲男童阿寶（化名）打傷後棄置不顧，卻帶著親生兒子與男友出門吃情人節大餐，返家後又推打男童致傷重身亡；士林地院認定劉女「對非親生子女與親生子女的照顧有顯著差別」，惡性重大，將她判刑12年半。

檢警調查本案時，發覺阿寶姊姊身上也有大面積燙傷，正另案偵查；此外，阿寶生母向劉女提起民事賠償，共求償412萬6082元，現由士院審理。

檢警調查，29歲劉女養育兩名親生男童，同時負責照顧同居男友與前妻生的5歲女童及4歲男童阿寶。今年2月13日，劉女不滿阿寶學不會如廁，持長柄刷痛打阿寶，造成阿寶頭部撞牆、癱軟在地；隔天又因阿寶不太會吞嚥食物，將其推倒，造成阿寶顱內出血、傷重死亡。

士院認為，劉女對親生子女疼愛有加，與阿寶雖無血緣，仍有同居情份，卻嚴重違反照顧義務，其罪行毫無可憫恕之處，昨依成年人故意對兒童傷害致死等罪，合併將劉女判刑12年半。

劉女因懷孕，今年5月17日獲裁定交保後，隔天立刻跟阿寶父親登記結婚。

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  • 劉思樺虐死同居男友的4歲兒子，被判刑12年半。（資料照，記者簡榮豐攝）

    劉思樺虐死同居男友的4歲兒子，被判刑12年半。（資料照，記者簡榮豐攝）

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