南投警善用繩索「活結法」 毛小孩死裡逃生

2019-02-11 12:33

〔記者謝介裕／南投報導〕搶救毛小孩大作戰﹗

今天是春節連假後第1個上班日，南投市蕭姓蜂農前往位於南投與彰化交界的養蜂場工作時，耳邊疑似傳來小狗陣陣的哀叫、悲鳴聲，遂依循聲源方向探查，果然發現1隻小黑狗跌落約6公尺深的乾凅蓄水池，以他一人之力也無法將小狗救出，還好警方接獲通報後，也火速趕抵現場，並善用童軍繩「活結」手法，索套住小狗身體完成「吊掛」方式，才順利救回毛小孩一命。

據蕭姓蜂農透露，這隻小黑狗即可能在前1天便已不慎跌落蓄水池，還好裡頭沒水，不然，恐怕早已溺斃，當時南投分局半山派出所員警莊哲綸及陳盈穎2人，接獲他報案趕抵現場時，一見小狗跌落到如此深的蓄水池裡頭，加上缺乏長梯等工具深入池內，一度也不知從何救起。

之後，蜂農在工寮內找到1條長繩索，此時，員警靈機一動，便利用幼時所學的童軍繩「活結」綁法，將打上活結的繩索拋下池內，期間，也不斷安撫毛小孩情緒，歷經近1小時的努力，終如願將繩索套住毛小孩身體，並緩緩予以拉上空救出脫困。

警方說，該毛小孩經獸醫診治後，已無大礙，經查也是遭人棄養的流浪犬，基於為民服務原則，類似動物救援案件，警方只要接獲通報，也絕對會全力以赴，畢竟生命不分彼此，但也提醒民眾「愛牠就不要拋棄牠」，類似意外才可避免發生。

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