土資場連3挖化驗 花縣議長賴進坤次子喊冤

玟豪公司花蓮議長賴進坤次子賴俊弘今首度出面喊冤，拿出自送採樣檢驗結果合格報告書，盼縣府還他清白。（記者王峻祺攝）

2018-04-20 17:05

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮議長賴進坤家族經營的土資場被檢舉疑似違法掩埋有毒廢棄物，環保局開挖稽查，昨天是近1個月內第3次挖掘，共採樣場區2處土堆、4個地點，帶回20餘罐土壤；玟豪公司負責人、議長賴進坤次子賴俊弘首度出面喊冤，強調自送採樣檢驗結果都合格，盼縣府還他清白。

花蓮縣政府環保局長饒忠昨帶隊，出動2台大型機具進駐位於秀林鄉和平村玟豪公司旗下的廢棄物處理場，以鑽孔機下挖16公尺採樣，化驗是否含有非法毒物；由於1個月內已開挖第3次，賴俊弘質疑稽查行為恐涉濫權；對此，饒忠回應「檢舉案依法行政。」

賴俊弘今首度出面喊冤，強調土資場經營10多年來，都有自主採樣，並配合環保局稽查，從未有過違法情形，如今縣府大動作開挖，若真有挖出證據，該起訴就起訴，若沒有也該還他清白，而不是一直浪費公帑，用公權力騷擾業者。

他強調，104年至昨日，環保局已採樣8次，公司也有自行採樣送驗，前7次檢驗項目包括總汞、砷、鎘、銅、鉻、鉛、硒、鋇及六價鉻，結果都合格；玟豪公司是依法領有一般事業廢棄物處理許可證的公司，除符合環保法規，也從未檢出含有毒廢棄物。

賴俊弘說，環保局近3次開挖後的檢測報告，都未公布並讓公司知道，每次稽查只能接受配合也從未拒絕，盼若無違法事實，能夠還他們清白，避免造成商譽及名譽上的損害，讓家族背負污名。

饒忠表示，依照《廢棄物處理法》第46條，環保局採樣後都是送交司法機關偵辦，另依廢棄物法第2條，有人檢舉就一定要採樣，由於司法調查「偵查不公開」，環保局現階段僅依法「負責採樣」。

「政治追殺！」議長賴進坤說，對兒子捲入事件風暴深感歉意，整起事件懷疑背後應有「政治力介入司法配合調查」，強調若真挖到違法有毒物就趕快起訴，不要嫁禍、凌遲和誣陷，毀損家族事業的名譽。