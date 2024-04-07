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苦尋愛女35年 這家人心碎 聲請宣告死亡

失蹤逾35年的少女，當年告訴家人，放學後要到南投碧山巖附近遊玩，但當天即未返家，家人終於在去年放棄希望，向南投地院聲請宣告死亡。（圖為情境照，記者陳鳳麗攝）

失蹤逾35年的少女，當年告訴家人，放學後要到南投碧山巖附近遊玩，但當天即未返家，家人終於在去年放棄希望，向南投地院聲請宣告死亡。（圖為情境照，記者陳鳳麗攝）

2024/04/07 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣十五歲簡姓少女失蹤逾三十五年，少女的雙親一直等待，不放棄任何找尋的線索和希望，更曾放下工作，跑遍全台找了兩年，前年失蹤者的老父親抱著最後一線希望，採集自己的DNA比對全台無名屍DNA資料庫，但並無相符者，兩老終於接受事實，去年底才向南投地院聲請宣告失蹤者死亡，地院法官日前准予死亡宣告之聲請。

少女放學後 就此人間蒸發

失蹤的簡姓少女住南投縣草屯鎮，三十五年多前（一九八八年）失蹤當時就讀國三，中午下課後，曾跟同學說要到南投碧山巖附近遊玩，從那天起十五歲簡姓少女即未返家，從此人間蒸發。

父母跟著警察到處搜尋

簡姓夫妻非常疼愛女兒，在女兒失蹤後，簡男曾跟著警察到處搜尋了好幾個月，夫妻更用兩年時間全台找透透，有無名屍待指認即趕去，但都沒有結果，換來的是一次又一次的失望。

由於科技進步，警政署二○二二年六月函文全台警分局，將所有無名屍採集DNA建檔，請分局通知轄內有失蹤人口的民眾到分局採DNA進行比對，簡男懷抱最後一絲希望，親自去分局採DNA，惟後來也未能在資料庫中比對到相符的DNA。

比對全台無名屍仍無所獲

不忍年邁父母繼續傷心失望，簡家子女經父母同意，終於由失蹤女的弟弟向南投地院聲請姊姊的死亡宣告。

南投地院法官經查這名「失蹤少女」，從失蹤之後沒有任何出境、勞健保投保資料，也無任何通訊紀錄，請警方再次到簡家人住處查訪，老鄰居也說，只在其失蹤前見過她，後來從未再看到她。而簡男的長子也作證指出，妹妹在失蹤隔日，父親即打電話告知，妹妹失蹤當日上課情形很正常。

死亡宣告聲請 法官准了

「失蹤少女」生死不明早已逾法定的七年，南投地院法官裁定准予公示催告，催告期滿後，准許聲請人（失蹤者的弟弟）請求，對該失蹤女作死亡宣告。

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