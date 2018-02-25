妙齡女爛醉上路 猛撞路邊車輛成熊貓

警方依公共危險罪嫌將女子送辦。（記者王宣晴攝）

2018-02-25 18:27

〔記者王宣晴／新北報導〕25歲的羅姓女子今晨酒後準備駕車返家，不料才行駛不到50公尺，右轉時不慎撞到停車格內的轎車，更推撞到前方停車格的轎車，3台車撞成一排，警方獲報趕抵，發現羅女渾身酒氣，雙眼瘀腫受傷，酒測值高達0.93，訊後依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，有傷害前科的羅女昨晚到新北市五股區與友人住處飲酒，喝得爛醉還開車上路，今晨2時許離開友人住處，開著顯眼的紅色馬自達轎車，但酒後駕車不穩，右轉芳州一路時猛力撞上路旁停車格內的轎車，但仍繼續踩油門，推撞前方停車格中的轎車後才停車。

巨大聲響引起民眾注意報案，警方獲報趕抵時羅女仍醉醺醺的，疑因撞擊力道猛烈，羅女兩眼受傷瘀腫嚴重，最後確認羅女酒測值高達0.93，而羅女還不斷胡言亂語，高舉雙手稱：「沒有辯護人、沒有疑義、都沒有。」、「走！我們回去警察局。」讓現場員警哭笑不得。

警方表示，現場查扣酒駕肇事車輛，遭撞的2台車輛仍留在現場，由員警通知受害車主到案指認，但也因此引起路過民眾誤會有肇事逃逸案件，警方訊後也依公共危險罪嫌將羅女移送法辦。

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