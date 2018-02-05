驚！開在國道上流動廁所迎面來 一次還2個！

2018-02-05 11:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕這也太可怕啦！國道三號中彰投路段，竟然掉下來流動廁所，還一次掉2個，嚇得後方用路人急忙切換車道，驚嚇指數破表。

國道七隊快官分隊長陳葳棆表示，這次「流動廁所」掉落國道事件，發生在3日下午6點多，曾姓駕駛（47歲）駕駛自小貨車，行經國道三號208公里北上路段，疑因側風過大，使得車上的2座流動廁所突然飛落車道，國道警方獲報前往處理。

曾姓男子向警方供稱，因為發現車上所載的流動廁所竟然「飛」落車道，他也連忙把車停在路肩，使出「洪荒之力」，把流動廁所從車道推到外側路肩，再搬上小貨車綁緊。

警方到場後，在小貨車後方進行戒護，並護送該小貨車下交流道，再度確認捆綁及覆蓋妥善，同時依據「道路交通管理處罰條例」第30條第1項第2款「所裝載貨物散落」，對駕駛開出9000元罰單。

警方表示，每座流動廁所重量約為85公斤到90公斤之間，小貨車駕駛曾姓男子獨自1人駕車，警方對曾男可以獨自1人搬流動廁所，也非常佩服；曾男則透露他是原住民，體力好，獨力搬流動廁所，綽綽有餘。

國道七隊組長許世儒表示，國道上是不允許掉落物品，因為在高速行駛當中，有任何掉落物都是非常危險的事情，這起「流動廁所」掉落國道事件，沒有造成任何傷亡，流動廁所也安然無恙，只能說是「非常非常幸運」，可能連日寒流發威，車流量減少，才能讓人員、物品都毫髮無傷。

許世儒強調，當駕駛行駛國道發現車上有物品掉落時，就要把車輛安全行駛停放路肩，然後馬上打電話通報國道警察掉落地點與物品種類，由國道警察來接手處理，研判是要出動工程車來撿拾，或是由巡邏車在車道戒護來排除障礙物，最重要的是出發前就要把貨物捆綁牢靠，才是安全之道。

（15：59 更新）

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