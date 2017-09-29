夜店殺警案一口氣傳訊68被告 塞爆高院法庭

2017-09-29 10:37

〔記者楊國文／台北報導〕轟動全國的北市信義區夜店殺警案，檢方已陸續依殺人、傷害致死、聚眾鬥毆等罪，起訴富少曾威豪等70多人，高等法院今首度進行審理庭，一口氣傳訊主嫌曾威豪、劉芯彤夫婦、蕭叡鴻等68名被告，還安排最大間、「總統等級」的「專一法庭」審理，不過因部份被告聘請2或3位律師同時出庭，卻出現部份被告、律師擠不進法庭的罕見景象。

多位被告律師指出，高院的專一法庭雖然可容納近百人旁聽，但每位被告最多可聘請3位律師辯護，而合議庭只安排一位律師的位子，自然會出現擠爆的場面，此外，還有許多被告的家屬也前來旁聽，卻苦於無法進入法庭，建議高院應加開延伸法庭，才能兼顧到無法進入法庭的被告的訴訟權益。

高院表示，獲悉此事後，正考慮另外安排一間延伸法庭。

今上午9時開庭前，主嫌曾威豪、劉芯彤夫婦、蕭叡鴻等人陸續到高院報到，進入專一法庭等候開庭，其他被告也陸續抵達，因人數眾多吸引洽公眾目光，較受矚目被告，以曾威豪、劉芯彤這對情侶檔莫屬，分別被判8年半及9年，但2人的感情未因此案生變，劉芯彤去年還替曾威豪產下1女。

台北市警局還派遣轄區中正一分局偵查隊長鄭志誠、率領介壽所員警近20人，在高院重要出入口進行安全戒護工作，防止有任何滋事發生。

這件店殺警案發生在103年9月13日凌晨，曾威豪及當時的女友劉芯彤在台北市信義區ATT 4 FUN夜店「SPARK」，與夜店安管起衝突，劉打電話找蕭叡鴻通報撂人，休假中接獲通知的薛貞國偕同警員莊瑞源一起到現場排解，薛貞國竟遭亂拳及紅絨柱痛毆致死。

曾威豪等被告認為判刑太重、檢方則不服多名被告被輕判，結果全部66名被告均上訴高等法院，另有2名被告隨後亦併案到高院審理。