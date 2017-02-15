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男進出監獄15次又被逮 毒癮發作嗆喊「藍瘦」

林姓男子進出監獄15次，藏槍毒又被高市刑大逮捕，突因毒癮犯嗆喊「藍瘦」。（記者黃良傑翻攝）

2017-02-15  11:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕綽號「宋仔」林姓男子進出監獄15次，仍不知悔改，把槍毒藏放家裡，被高市刑大查獲，搜出1把改造手槍、19顆子彈、武士刀，以及30.2公克毒品，林男突然毒癮發作嗆警「很難受」，要求止癮被拒，警方今將他移送法辦。

刑大偵二隊接獲線報，指曾有毒品、竊盜、搶奪等前科的林男（36歲），3個月前才剛出獄，就擁槍自重，把槍彈、武士刀藏放家裡，刑大雖聲請到搜索票，但擔心林嫌的火力，請來鎖匠開門後埋伏，待林嫌上完廁所走出時，湧上壓制回房內搜查。

警方發現林嫌把武士刀掛在桌側，手槍和子彈放在棉被裡，並查獲6.8公克海洛因、23.4公克安毒，他坦承已出入監獄15次，以打零工為生，平日與父親同住，父親對他的荒唐也管不動。

林嫌辯稱手槍、武士刀是從網路上購買，手槍只花4千元買來收藏，槍上還附掛紅外線瞄準器，毒品則向不明藥頭購買，自己吸食用，還嗆警不可對他羅織罪名，警方回他：「法網恢恢證據會說話」，林嫌才閉嘴配合調查。

不久，林嫌的毒癮突然發作，他嗆警「很難受！快讓我止癮」，刑大斷然拒絕，將他押回偵訊，訊後將他移送法辦。

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  • 林姓男子進出監獄15次，藏槍毒又被高市刑大逮捕，突因毒癮犯嗆喊「藍瘦」。（記者黃良傑翻攝）

    林姓男子進出監獄15次，藏槍毒又被高市刑大逮捕，突因毒癮犯嗆喊「藍瘦」。（記者黃良傑翻攝）

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