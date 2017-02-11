| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

前方小貨車突改方向燈 警用重機慘遭夾困

前方小貨車原先打著左轉方向燈。（記者陳薏云翻攝）

2017-02-11  16:24

〔記者陳薏云／新北報導〕驚險一幕！新北市新店區復興路昨下午發生警用重機遭夾意外，新店交通分隊林姓員警騎乘警用重型機車，遭到左方小貨車夾擊，與路邊臨停車輛夾成三明治，有網友將行車紀錄器PO上網路，只見小貨車原先打著左轉方向燈，因此許多機車從小貨車右方通過，但警用重機準備通過時，小貨車突改成右轉方向燈，造成林姓員警閃避不及，被夾在路邊停車與小貨車之間。

警方調查，該小貨車疑似為了找停車位，因此才會臨時將方向燈號切換，而林員從小貨車右側通過時，恰巧小貨車也向右切，才會夾住林員，警用機車喇叭、車殼破損，維修費恐高達1萬元，所幸林員僅受輕傷，並無大礙，但路邊停放的黑色小客車更是飛來橫禍，左後車殼破裂，詳細車禍原因仍待釐清，並商討後續賠償事宜。

相關影音

小貨車突改打右轉方向燈，警用重機通過後遭夾。（記者陳薏云翻攝）

小貨車突改打右轉方向燈，警用重機通過後遭夾。（記者陳薏云翻攝）

警用重機喇叭損毀。（記者陳薏云翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 方向燈 警用重機 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：前方小貨車突改方向燈 警用重機慘遭夾困


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.