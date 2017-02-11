前方小貨車突改方向燈 警用重機慘遭夾困

前方小貨車原先打著左轉方向燈。（記者陳薏云翻攝）

2017-02-11 16:24

〔記者陳薏云／新北報導〕驚險一幕！新北市新店區復興路昨下午發生警用重機遭夾意外，新店交通分隊林姓員警騎乘警用重型機車，遭到左方小貨車夾擊，與路邊臨停車輛夾成三明治，有網友將行車紀錄器PO上網路，只見小貨車原先打著左轉方向燈，因此許多機車從小貨車右方通過，但警用重機準備通過時，小貨車突改成右轉方向燈，造成林姓員警閃避不及，被夾在路邊停車與小貨車之間。

警方調查，該小貨車疑似為了找停車位，因此才會臨時將方向燈號切換，而林員從小貨車右側通過時，恰巧小貨車也向右切，才會夾住林員，警用機車喇叭、車殼破損，維修費恐高達1萬元，所幸林員僅受輕傷，並無大礙，但路邊停放的黑色小客車更是飛來橫禍，左後車殼破裂，詳細車禍原因仍待釐清，並商討後續賠償事宜。

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小貨車突改打右轉方向燈，警用重機通過後遭夾。（記者陳薏云翻攝）

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