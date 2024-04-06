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屏東特搜人員返回隊部 縣長周春米：以你們為榮

屏東縣長周春米致贈營養品，由特搜大隊副大隊長陳世鴻（右）代表接受。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米致贈營養品，由特搜大隊副大隊長陳世鴻（右）代表接受。（記者羅欣貞攝）

2024/04/06 20:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕支援花蓮強震救災，屏東縣政府消防局特搜大隊此次共出動80人次，在支援任務結束後，今天（6日）晚間6點多回到屏東，縣長周春米親自迎接，嘉勉隊員「辛苦了！屏東鄉親以你們為榮！」。

屏縣消防局表示，此次支援任務，從4月3日上午8時30分接獲通知，第一梯次人員15人趕赴屏東空軍基地，並會合高雄市、台南市搜救隊，一同搭乘國軍C130軍機飛往花蓮救災，第二梯次32人駕駛各式救災車輛前往花蓮，晚間9時10分由屏東、花蓮、台東、高雄、台南及消防署聯隊，於花蓮市天王星大樓救出1名罹難者。

4月4日下午1時22分砂卡礑步道發現1名黃姓患者，進入搶救吊掛成功救援；1時35分錐麓隧道有42名受困民眾，其中1名雙腿骨折，由屏東、台東、台南、基隆、花蓮聯隊脫困下山；下午3時10分小錐麓步道發現1名罹難者遺體，並協助脫困。4月5日上午9時15分於九曲洞接觸9名受困者，其中2名輕傷，背負以及引導脫困下山；9時25分砂卡礑步道3名成人及3名小孩受困，發現2名遺體。

在救援過程中，醫護人員進行生命徵象監測、清理傷口包紮等救護處置。受困民眾因餘震不斷，心情十分焦慮，在醫療人員的關心照顧下，民眾感受到溫暖，衷心感謝搜救隊不辭辛勞的救援。

屏縣消防局指出，此次共計出動80人次，救出受困者54人，其中無生命徵象、重傷、輕傷各2名。這次救援展現了屏東搜救隊的組織完整、管理有序、訓練精良以及高效率的救災能力。屏東搜救隊不放棄每一個救援機會，持續行動，讓災民感受到溫暖、讓大家平安回家。

縣長周春米表示，非常肯定及感謝屏東特搜人員的辛苦救災，在災區不斷有餘震及落石的嚴峻情況，仍冒險深入救援，為救援花蓮民眾生命、安全及財產盡心力，「屏東鄉親以屏東特搜為榮！」。

屏東縣長周春米嘉勉參與花蓮天王星大樓救援的搜救犬「Mona」。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米嘉勉參與花蓮天王星大樓救援的搜救犬「Mona」。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米致贈加菜金，由特搜大隊大隊長湯茂信（右）代表接受。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米致贈加菜金，由特搜大隊大隊長湯茂信（右）代表接受。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米嘉勉消防局特搜大隊，支援花蓮地震救援的表現。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米嘉勉消防局特搜大隊，支援花蓮地震救援的表現。（記者羅欣貞攝）

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